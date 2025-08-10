Mhoni Vidente compartió en su cuenta oficial en YouTube, su lectura de los horóscopos para la semana del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal.

De acuerdo con Mhoni Vidente -de 48 años de edad-, esta segunda semana del mes está relacionada con la “riqueza, abundancia y prosperidad”.

Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal.

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

Para aries la semana del 10 al 15 de agosto será de prosperidad y para reinventarse, tomando en cuenta su actual estado de salud.

Carta del Mago

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 06, 13 y 44

Color de la suerte: rosa mexicano y rojo

Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

La semana del 10 al 15 de agosto para tauro será para tener cuidado con las energías negativas que lo rodean y el inicio de relaciones estables.

Carta del Diablo

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 05, 27 y 48

Color de la suerte: azul y blanco

Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

Para géminis la semana del 10 al 15 de agosto será de cambios en sus relaciones sentimentales y laborales; sin embargo, deberá perseverar en sus metas.

Carta del Mundo

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 14, 16 y 19

Color de la suerte: azul fuerte y amarillo

Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

La semana del 10 al 15 de agosto para cáncer será para organizarse y buscar estabilidad, así como para emprender nuevos proyectos.

Carta As de Copas

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 12, 26 y 33

Color de la suerte: rojo intenso y verde

Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

Para leo la semana del 10 al 15 de agosto será de suerte, regalos y para tomar decisiones, pero de maneras razonables y alejándose de las malas energías.

Carta As de Oros

Día de la suerte: Lunes

Números mágicos: 04, 21 y 32

Color de la suerte: amarillo y negro

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

La semana del 10 al 15 de agosto para virgo será para cuidar de su salud y alejarse de las malas energías con mascotas y haciendo contacto con la naturaleza.

Carta de la Rueda de la Fortuna

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 22, 23 y 29

Color de la suerte: rojo

Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

Para libra la semana del 10 al 15 de agosto será para ponerte metas y cuidar de ti mismo teniendo en cuenta tus prioridades educativas.

Carta del Juicio

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 08, 34 y 40

Color de la suerte: blanco y verde

Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

La semana del 10 al 15 de agosto para escorpio será de viajes, mucho trabajo y buenos resultados en sus tratamientos médicos

Carta de la Estrella

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 15, 26 y 30

Color de la suerte: naranja y rojo

Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

Para sagitario la semana del 10 al 15 de agosto será de abundancia, estabilidad y crecimiento que los ayudarán a cumplir sus metas laborales.

Carta del Sol

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 01, 07 y 19

Color de la suerte: azul y rojo

Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

La semana del 10 al 15 de agosto para capricornio será de cambios en sus amistades y para buscar estabilidad económica.

Carta del Carruaje

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 03, 10 y 24

Color de la suerte: rojo y blanco

Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

Para acuario la semana del 10 al 15 de agosto será para sanar su economía y enfocarse en sus metas laborales y sentimentales, buscando la “madurez”.

Carta del Loco

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 02, 09 y 28

Color de la suerte: amarillo y verde

Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 10 al 15 de agosto por signo zodiacal

La semana del 10 al 15 de agosto para piscis será para enfocarse en su patrimonio y estudios, pero deberán tener cuidado con las traiciones.

Carta de la Torre

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 11, 17 y 18

Color de la suerte: amarillo y naranja