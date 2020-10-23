Luego de que se viralizara un video en donde a un hombre que intenta ingresar a un domicilio mientras que tres personas, dos hombres y una mujer intentan detenerlo a base de golpes y jalones le “pican la cola”, los memes sobre este suceso no se han hecho esperar.

Con el título ‘Por sí tuvieron un mal día’, el video subido por la usuaria “@alondrajuarezzig” ya ha tenido más de 77 mil 800 reproducciones, mismas que crecen día con día en Twitter y demás redes sociales en donde se ha replicado.

Y es que, el video de apenas 7 segundos muestra con gran rapidez como uno de los hombres que intentaban detener al sujeto en cuestión, le quita los pantalones y la ropa interior para meterle el dedo entre las nalgas sin dudarlo un segundo para “picarle la cola”.

No obstante, sus esfuerzos por que este hombre no ingresara al domicilio fueron en vano pues, aunque no logra apreciarse del todo bien, el hombre terminó entrando de todas formas aunque, de igual forma se desconoce el porqué los tres sujetos amedrentaron contra él.

Asimismo, se desconoce la situación o el lugar de los hechos, pero eso no ha impedido que los internautas, usuarios de Twitter y demás redes sociales hayan hecho mofa sobre este hecho y, por su puesto crearan varios memes sobre la extraña situación.