No te pierdas, la Luna del Cazador 2026 en México. Acá te damos la fecha y hora exacta para verla.

Uno de los eventos astronómicos más esperados para cerrar el mes de octubre es la Luna llena.

Fecha y hora para ver en México la Luna del Cazador 2026

La Luna del Cazador 2026 tendrá su punto máximo de observación este domingo 25 de octubre a las 22:12 horas, tiempo del centro de México.

Nuestro satélite se percibirá iluminado al cierre de este fin de semana y hasta el próximo martes 27 de octubre.

Luna llena (Unsplash)

A lo largo del evento astronómico la Luna contará con algunos compañeros en el firmamento, como el planeta Saturno y la estrella Algenib.

La mejor forma para observar la Luna del Cazador será buscar una zona despejada, alejada de la contaminación lumínica.

También se sugiere usar ropa abrigadora para apreciar el fenómeno sin ningún problema ante las bajas temperaturas que se registran en México.

¿Por qué se llamada Luna del Cazador?

La Luna del Cazador debe su nombre a las antiguas a los nativo americanos, quienes la denominaron así porque su luz les permitía rastrear y cazar a los animales en la noche.

Cabe mencionar que la Luna del Cazador ocurre después de la Luna de Cosecha y se le considera un evento astronómico que marca la transición hacia el clima frío del otoño.

Otros nombres con los que se conoce a la Luna del Cazador son:

Luna del Arroz Secándose

Luna de las Grandes Castañas

Luna del Gran Viento