La muerte del filósofo Jürgen Habermas el 14 de marzo de 2026, a la edad de 96 años, revivió uno de los capítulos menos conocidos de su vida: la vez que coqueteó con la famosa vedette Tongolele en México.

“Soy un admirador suyo. Sé quién es usted y su belleza lo confirma [...] Es una gran estrella, déjeme rendirme a sus pies y le pido nos disculpe por el alboroto” Jürgen Habermas

El encuentro entre el autor de “Teoría de la acción comunicativa” y la protagonista de “El rey del barrio” habría ocurrido en 1989, en el emblemático Café Tacuba del Centro Histórico, en la Ciudad de México (CDMX).

Tongolele (Especial)

Jürgen Habermas simuló besar a Tongolele en el Café Tacuba

Aunque pareciera una historia sacada de un libro de ficción, el profesor e investigador Francisco Gil Villegas fue testigo —contó Felipe Gaytán Alcalá— de las palabras de admiración e intento de beso de Jürgen Habermas a Tongolele.

Jürgen Habermas, de entonces 59 años, se sentó por casualidad junto a la mesa de Tongolele, quien no dejaba de mirarlo debido al semblante académico del alemán y de sus acompañantes, entre ellos Gil Villegas y Tilman Waldraff.

La mirada penetrante de Tongolele causó inquietud a la mesa vecina, por lo que Francisco Gil Villegas intervino para señalar que aquella mujer era una estrella del cine mexicano y que posiblemente su mirada era porque no los reconocía.

Sorprendido por el relato que acababa de escuchar, Jürgen Habermas se levantó de la mesa para hablar con Tongolele en inglés, diciéndole; “Soy un admirador suyo”, luego le tomó la mano y la acercó a su rostro simulando besarla.

¿Cómo reaccionó Tongolele al coqueteo de Jürgen Habermas?

Tongolele se limitó a decirle “gracias” a Jürgen Habermas, de quien posiblemente creyó que era un admirador, además de alguien importante y extranjero.

Para sorpresa de los testigos, Tongolele se retiró antes del Café Tacuba y levantó la mano despidiéndose de Jürgen Habermas a la distancia.

“Ella nunca perdió su lugar como la diva de la noche mientras que el profesor comprobó la potencia de su concepto de acción comunicativa”, dijo Felipe Gaytán Alcalá sobre este evento.