A 6 días del accidente aéreo en el que murieron 179 personas en Corea del Sur, la historia de un perro que se quedó sin familia ha llamado la atención del mundo.

Y es que, ‘Pudding’, la fiel mascota de una pareja de ancianos que falleció en el desastre aéreo, ha estado esperando pacientemente el regreso de sus dueños.

Así lo muestra un video difundido por Chosun TV y los testimonios de vecinos que han intentado consolar al perro ‘Pudding’, cuya salud se ha visto afectada por la pérdida.

Pudding, el perro que se quedó sin familia tras accidente de vuelo en Corea del Sur (Tomada de video)

Así fue como Pudding perdió a toda su familia tras el accidente aéreo de Jeju Air

Según reportes de medios, el dueño del pequeño perro color blanco era un abuelo de 79 años de edad, identificado por su apellido Bae.

El hombre había viajado a Tailandia para celebrar sus 80 años, con nueve integrantes de su familia:

Su esposa

Sus dos hijas

Un yerno

Cuatro nietos

Todos murieron cuando el vuelo 2216 de Jeju Air se estrelló contra un muro de hormigón, en el Aeropuerto Internacional de Muan el domingo 29 de diciembre de 2024.

A la familia le sobreviven dos integrantes; uno es el marido de una de las hijas, quien no pudo unirse al viaje y ahora padece la muerte de su esposa y sus tres hijos.

Pudding, el perro de la familia Bae, aún los espera tras accidente aéreo en Corea del Sur

Otro es el perro ‘Pudding’, a quien Chosun TV captó en video deambulando por la casa familiar y las calles del pueblo, mirando con nostalgia hacia el camino que conduce al inmueble.

Los habitantes del pueblo de Yeonggwang, en el suroeste de Corea del Sur, dijeron al medio que han alimentado al animal y lo han intentado consolar.

Incluso, un hombre dijo que intentó llevarse a ‘Pudding’ a su casa, pero que el perro siempre volvía a su hogar.

Pudding fue rescatado y ahora le buscan un nuevo hogar tras perder a su familia en vuelo de Corea del Sur

La situación fue atendida por el grupo de derechos animales Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE).

En una publicación de Instagram, CARE señaló que encontró al perro mirando atento cada auto que pasaba por el pueblo y recibió con entusiasmo a uno de los reporteros que se le acercó, esperanzado de que se tratara de algún familiar.

Traas revisarlo, Coexistence of Animal Rights on Earth determinó que ‘Pudding’ “estaba en peligro vagando por la ciudad sin un guardián” y lo puso bajo resguardo hasta que se pudiera encontrar un “guardián adecuado”.

Más tarde, la organización informó que la salud de Pudding no estaba en su mejor momento, pues vomitó huesos de pollo y cebollas, alimentos peligrosos para los perros.

En una nueva actualización, CARE informó que miembro de la familia permitió que la organización se hiciera cargo del perro, por lo que ‘Pudding’ fue internado en un hospital veterinario de Seúl para que se recuperara,.

La organización agregó que la familia restante de Pudding, que también está pasando por un gran dolor, solicitó que el perro sea adoptado para tener un nuevo hogar lleno de amor.

CARE ya inició el proceso y ha recibido muchas solicitudes de adopción para recibir a Pudding en su hogar.