En redes sociales se viralizó la rutina de HIIT de casi 30 minutos para bajar de peso sin necesidad de ir a un gimnasio.

Acá te compartimos el video en YouTube, los beneficios del HIIT para tu salud y en cuánto tiempo verás resultados.

Porque en 26 meses esta chica hizo un increíble cambio físico haciendo siempre el mismo ejercicio en su casa. pic.twitter.com/CqfvJpRo38 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 15, 2025

Esta es la rutina viral de HIIT en YouTube para bajar de peso en casa

Te compartimos el video en YouTube de HIIT para bajar de peso sin ir al gym y su canal oficial:

20 Minute Full Body Cardio HIIT Workout (No Repeat)

Canal oficial: Juice & Toya

¿Funcionan las rutinas de HIIT de YouTube?

Las rutinas de HIIT son súper populares en YouTube porque son efectivas, rápidas y no necesitas mucho equipo.

El HIIT combina intervalos de alta intensidad con descansos, lo que acelera el metabolismo y promueve la quema de grasa incluso después de entrenar.

Por lo que puedes quemar entre 300 y 500 calorías en sesiones de 20 y/o 30 minutos, dependiendo de la intensidad de los ejercicios.

Además de quema de calorías y grasa, éstos son los principales beneficios del HIIT sin necesidad de ir a un gimnasio:

Mejora cardiovascular

Aumento de fuerza y tono muscular

Flexibilidad metabólica

Bienestar físico y mental

¿En cuánto tiempo se ven resultados al entrenar con las rutinas de HIIT de YouTube?

El tiempo para notar cambios con rutinas de HIIT en YouTube -y con cualquier rutina y ejercicio- depende de tu consistencia, nivel inicial, dieta y objetivos.

No obstante, basándonos en el video inicial de la chica, en 8 meses podrías bajar hasta 200 libras (aproximadamente 90 kilos).

Además de ello, desde la primera semana notas cambios no sólo físicos, sino también en tu humor y desempeño en el día a día, sintiéndote menos fatigado y con mayor energía.

Recuerda que los cambios -tanto físicos como mentales- varían de acuerdo a tu genética, nivel de actividad previa y compromiso.