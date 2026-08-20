En una cartelera dominada por grandes producciones, Niu Lai encontró una fórmula completamente inesperada para triunfar: ser considerada “tan mala que hay que verla” y que ya superó a Actividad Paranormal en taquilla.

La película de animación china que ya superó a Actividad paranormal, realizada durante cinco años por una madre y su hijo, pasó de ser prácticamente desconocida a convertirse en un fenómeno viral.

La producción de Niu Lai tuvo un presupuesto estimado de apenas 200 dólares, es decir unos 3 mil 392 pesos, sin póster oficial y con una animación rudimentaria, inicialmente recaudó cerca de mil dólares (16 mil 960 pesos) durante sus primeros diez días, con alrededor de 300 entradas vendidas en todo el país.

Niu Lai pasó del fracaso a millones de dólares en taquilla, superando a Actividad Paranormal

Niu Lai es la película china de bajo presupuesto que se ha convertido en un fenómeno viral al ser “tan mala” que incluso aseguran combate a la inteligencia artifical.

Todo cambió cuando las imágenes de la película comenzaron a circular en redes sociales, y ante las críticas por sus gráficos pixelados, secuencias torpes y diálogos lentos despertaron tanta curiosidad que el público comenzó a acudir a los cines para experimentar el fenómeno por sí mismo.

Para el 18 de agosto, Niu Lai ya había superado los 2.5 millones de dólares, es decir 42 millones 402 mil 125 pesos y según se ha revelado, la cinta Niu Lai fue creada por Xin Yumeng y su madre, Sun Lifang.

Él realizó la dirección, modelado 3D, animación, edición y varias voces masculinas; ella aprendió a escribir guiones, interpretó las voces femeninas y participó en la música de Niu Lai que ya ha superado en taquilla a películas como Actividad Paranormal.

Más allá de sus cifras, Niu Lai también se convirtió en una curiosa respuesta al debate sobre la inteligencia artificial en el cine: una obra imperfecta, hecha prácticamente de manera artesanal, terminó conquistando al público precisamente por aquello que las grandes producciones intentan evitar.

Además, se ha viralizado también que, al no contar con presupuestos para pósters en cines, estos fueron hechos a mano, otorgándole un extra curioso a Niu Lai, la película de bajo presupuesto de la cual ya todos hablan por ser tan mala que ha encantado a todos en China.

Pósters de Niu Lai hechos a mano, la película china de bajo presupuesto que superó a Actividad Paranormal (Especial )