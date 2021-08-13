Intenta robar un banco, pero no lo logra; cajera no entendió el mensaje en la nota

Un hombre de nombre Alan Slaterry , del este de Sussex en Inglaterra, intentó asaltar un banco mediante una nota, pero fracasó. La cajera no le entendió a su letra.

El ladrón de 67 años, quien además era jubilado, fue arrestado después de intentar la misma táctica de la nota en otros 2 bancos. Spoiler Alert: el asalto solo funcionó en uno.

Intenta robar un banco con una nota, la cajera no entiende su letra

El hombre realizó su primer intento de robo en un banco en Nationwide Building Society, el 18 de marzo, informó la policía de Sussex.

Sin embargo, cuando este entregó la nota a la cajera, ella no supo que decía, debido a la mala caligrafía del adulto mayor, por lo que se retiró sin un peso.

Alan Slaterry, ladrón. (Sussex Police)

Pero más tarde, la cajera decidió insistir en descifras qué decía la nota, concluyendo esto:

“Su protección no detendrá lo que traigo, solo entregue los de 10 y 20. Piense en sus clientes”. Sussex Police

Nota escrita por el ladrón de banco. (Sussex Police)

Después de haber descifrado el mensaje que el hombre escribió en la nota, la institución bancaria llamó a la policía y alertó del ladrón con parecido al actor Anthony Hopkins.

Roba un segundo banco 8 días después

Pero la historia continúa, el mismo hombre se presentó un 26 de marzo en otro banco usando la misma táctica de la nota (aunque escribirla con letra fea no era su intención).

Sin embargo, en esta ocasión la táctica funcionó pues la cajera le entregó más de 66 mil pesos.

Nota escrita por el ladrón de banco. (Sussex Police)

Intenta robar un tercer banco con una nota, pero vuelve a fallar

El hombre no se cansaba de robar y de insistir con su nota, lo que lo llevó a tratar de cometer otro robo 6 días después de haber salido victorioso.

Bajo la misma táctica de la nota mal escrita se dispuso a robar, pero en esta ocasión el cajero lo enfrentó y se negó a entregarle lo pedido . Alan Slaterry solo se retiró del banco.

Detienen y sentencian a 6 años en prisión a ladrón de la nota

Cabe destacar que en las 3 ocasiones los bancos advirtieron a la policía y le entregaron las imágenes del circuito cerrado de las cámaras de vigilancia.

Mientras las investigaciones se hacían sobre el misterioso ladrón de la nota mal escrita, el hombre fue captado por las cámaras de una parada de autobús a unas cuadras de un banco.

Intenta robar con una nota mal escrita, no lo logra. (Sussex Police)

Asimismo, la policía pidió la imagen de la identificación del hombre, para tener conocimiento de su nombre y corroborar que se trataba de la misma persona.

Intenta robar con una nota mal escrita, no lo logra. (Sussex Police)

Días después el ladrón fue detenido y el mismo se declaró culpable de un robo y 2 intentos de asalto.

El pasado 11 de agosto, que Alan Slaterry, el conocido ladrón de las notas con mala caligrafía, fue sentenciado a 6 años en prisión (4 en prisión y 2 en libertad condicional).

Con información de ‘Sussex Police’.