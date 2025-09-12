Nuevamente la CDMX celebrará el Batman Day de DC con el clásico encendido de la Batiseñal, la cual iluminará la fachada de un edificio emblemático.

Lo mejor de todo es que los fans de la CDMX podrán celebrar el Batman Day de DC yendo a ver el encendido de la Batiseñal sin costo alguno.

¿Cuándo y dónde será el Batman Day y el encendido de la Batiseñal en la CDMX?

De acuerdo con la propia Warner Bros. y DC el Batman Day será el próximo:

Día: 20 de septiembre de 2025

Hora: A las 8:00 pm

Lugar: Se celebrará durante el Liverpool Gaming Fest en el Centro Banamex

Batiseñal en el Batman Day en la CDMX (Warner Bros.)

El Liverpool Gaming Fest se llevará a cabo en el Centro Banamex, ubicado en Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, CDMX .

La Batiseñal se proyectará en la fachada del mencionado Centro Banamex en la hora mencionada, quedándose ahí un par de horas, como parte del cierre de actividades del evento.

Además de la Batiseñal, Warner Bros. tendrá otras actividades relacionadas al Batman Day durante el día, contando con un booth dedicado completamente al Caballero de la Noche.

El Liverpool Gaming Fest se llevará a cabo de las 10:00 a.m. a las 8:00 p.m., para todos los que quieran asistir más allá de ver la Batiseñal.

¿Cómo ver la Batiseñal en el Batman Day en la CDMX?

Asistir al Liverpool Gaming Fest para ver la Batiseñal en el Batman Day de la CDMX, es muy fácil, más porque no tendrá ningún costo para los fans.

Lo único que tienes que hacer para ir al Liverpool Gaming Fest a ver la Batiseñal en el Batman Day es lo siguiente:

Entra a https://boletia.com/billboards/liverpool-gaming-fest-2025

Elige la fecha del 20 de septiembre

Pon el número de boletos que quieres

Llena el formulario con tus datos personales y dale en “obtener boletos”

Con esto ya tendrás tus pases para el Liverpool Gaming Fest, como te dijimos no tienen ningún costo.

Así ya podrás ver si ningún problema el encendido de la Batiseñal y festejar el Batman Day en la CDMX.