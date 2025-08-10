Prepárate para la alineación de planetas en agosto 2025; descubre cómo ver el desfile en México.

Uno de los eventos astronómicos que se esperan para el cielo nocturno de agosto 2025 es la súper alineación planetaria.

¿Cómo ver en México la alineación de planetas en agosto 2025?

Durante las primeras horas de la madrugada del lunes 11 de agosto 2025 será la alineación de seis planetas:

Mercurio (en la constelación de Géminis) Júpiter (en la constelación de Géminis) Venus (en la constelación de Piscis) Urano (en la constelación de Cáncer) Neptuno (en la constelación de Tauro) Saturno (en la constelación de Piscis)

Alineación de los planetas (Raphael Nogueira / unsplash)

Los expertos recomiendan esto para ver en México el evento astronómico:

Buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, los planetas aparecerán en la zona este del cielo nocturno

Esperar y adaptar la vista de 15 a 20 minutos antes del fenómeno, evita observar pantallas o luces muy fuertes

Cuatro de estos planetas —Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno— serán visibles a simple vista

Usar binoculares o telescopio para apreciar Urano y Neptuno que no podrán verse a simple vista

Vestir ropa y zapatos cómodos ante las bajas temperaturas que puede haber en la madrugada, de esa manera evitas enfermedades

Descarga app de astronomía para ubicar más rápido los planetas en el cielo nocturno

Si es de las primeras veces que sales a observar un evento astronómico como la super alineación de planetas hay que saber distinguir entre el brillo de una estrella o un planeta.

Para saber identificar un planeta de una estrella tiene que fijarte en la manera en que brillan.

Toma en cuenta que las estrellas parpadean a simple vista. En el caso de los planetas su luz es constante.

Alineación planetaria

¿Qué es una alineación planetaria? Así es el evento astronómico de agosto 2025

Una super alineación planetaria como la de agosto 2025, explican los astrónomos, es un fenómeno donde participan más de cinco cuerpos celestes.

Durante el evento astronómico, los planetas se agrupan en el de un lado del Sol al mismo tiempo.

Muchos usan el término “desfile planetario” para indicar que varios planetas estarán presentes en el cielo durante la noche.