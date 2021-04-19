Little Rock.- En una nota fechada el pasado 17 de agosto en esta ciudad del estado de Arkansas y que circula ampliamente en la red, se da a conocer que miembros de un culto satanista local develaron la estatua de una criatura con cabeza de cabra y alada, a la cual llamaron “Baphomet”.

Lo anterior como protesta porque en el capitolio del Estado de Arkansas se levantó un monumento a los Diez Mandamientos.

La develación del monumento, que incluye las efigies de dos niños sonrientes a un lado del macho cabrío, obedece a la manifestación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que habla de la libertad religiosa.

Ante satanistas, ateos y cristianos como asistentes, los oradores exigieron eliminar el monumento a los Diez Mandamientos o que las autoridades estatales también permitan se instale la estatua satanista.

De acuerdo con los satanistas protestantes el monumento de los Diez Mandamientos es una violación de los derechos constitucionales de libertad de religión.