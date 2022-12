Como parte de una actividad escolar, un niño que sufre bullying escribió una desgarradora carta a los Reyes Magos para pedir más amigos.

Consciente de que su carta podría terminar en un bote de basura sin ser leída, el niño se las arregló para que llegara a las redes sociales en forma de una foto que se ha viralizado.

La mamá del niño ha reaccionado a la desgarradora carta de su hijo, con un mensaje que apela a la empatía y a la vocación de los maestros para dejar de ignorar el caso de bullying y actuar en consecuencia.

La carta del niño fue publicada el jueves 15 de diciembre en la cuenta de Twitter @FannyMariaAlba1, que se dedica a visibilizar casos de bulliyng en escuelas de España.

La administradora de la cuenta indicó que el autor de la desgarradora carta a los Reyes Magos es un niño de 11 años, presuntamente su hijo, quien está sufriendo bullying.

“La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogen... Él no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa. La publico en partes”

La carta del niño que padece acoso escolar inicia señalando que sabe quiénes son en realidad los Reyes Magos, aún así, dice creer que pueden ayudarlo a cumplir su deseo de Navidad:

“Queridos Reyes Magos, se quienes sois en realidad padres porque nadie me conoce mejor que mis y porque también el dicho: Ten cuidado, porque los Reyes te vigilan son mis padres los que me observan siempre. Lo que quiero decir es que, se da verdad, pero aún así, sigo creeyendo en vosotros”

El deseo del niño que escribió la desgarradora carta a los Reyes Magos es amistad y comprensión de sus compañeros de escuela, quienes lo acosan desde hace más de un año, cuando se volvió el nuevo del salón.

“Estas Navidades yo no busco ni regalos, ni dinero, ni siquiera material del colegio. Busco la amistad, comprendimiento y compañerismo de mis compañeros”

El niño que escribió la desgarradora carta a los Reyes Magos reconoció que le ha costado adaptarse a su nueva escuela y por ello él mismo intenta comprender lo que motiva a sus compañeros a hacerle bullying.

“No digo que no tenga de estás tres (amistad, comprendimiento”, compañerismo), sino que estoy pidiendo más, porque cuando me mude aquí, a hace año y medio, me ha costado adaptarme a las personas, al clima a conflictos con el nuevo Pero yo también estoy intentando adaptarme y comprender mis compañeros”

Niño denuncia bullying en carta para los Reyes Magos