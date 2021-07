Este es el origen de los memes de ‘te quiero mucho’ de los Juegos Olímpicos

Durante la jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, los memes en redes sociales han surgido inevitablemente.

Estos memes han ido convirtiéndose en tendencia cada vez que sucede algún evento importante, o cuando algún atleta logra hacerse con alguna medalla.

Incluso si no la obtienen, los seguidores de los deportistas han comenzado a recurrir a los llamados memes del perro ‘te quiero mucho’ para alentarlos y que no se desanimen por no calificar.

Pero ¿de dónde ha surgido el meme del perro ‘te quiero mucho’? A simple vista, podría parecer que es una modificación del ‘perro triste’.

Meme perro 'te quiero mucho' (Especial)

El meme de ‘te quiero mucho’ es en realidad ‘perro esquizo’

Aunque poco se sabe del origen del meme del perro ‘te quiero mucho’, muchos usuarios aseguran que se trata en realidad de ‘perro esquizo’.

En los memes de ‘ perro esquizo ’ y ‘perro triste’, ambos son de raza labrador pero no son el mismo meme.

El meme de ‘perro esquizo’ aparentemente surgió a partir de algunos videos en YouTube que, poco después se hicieron memes en Facebook.

La esencia de estos memes es una conversación entre un gato y un perro en donde la mayoría de las frases se tratan de albures.

Incluso, en Twitter puede llegarse a ver la imagen original que le dio vida al perro esquizo:

Me encanta la foto de este perro, no sé por qué. pic.twitter.com/HPZuLKJurv — Esquizofrenia Natural - Arc 7:Road to Esquizoluche (@darkthanos) February 8, 2021

Los videos se trasladaron a Facebook

Y estas conversaciones fueron luego retomadas por usuarios para modificarlos de acuerdo a la situación.

Ahora, con el auge de los Juegos Olímpicos de Tokio, el perro ‘esquizo’ ha sido modificado y ahora es conocido como ‘te quiero mucho’.

En ese sentido, el perro de ‘te quiero mucho’ se ha convertido en tendencia para alentar a los jugadores.

Aunque, tras la polémica de la Selección Nacional de Sóftbol, varios usuarios reformaron el meme de ‘te quiero mucho’ para adaptarlo a la situación y criticar a las jugadoras.

Meme perro 'te quiero mucho' (Especial)