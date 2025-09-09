El esposo de Kristin Cabot, exdirectora de Astronomer, dice que ya estaban separados cuando ocurrió lo de la kiss cam de Coldplay.

Después del escándalo que involucró a su esposa con el CEO de Astronomer, Andy Byron- de 50 años de edad- Andrew Cabot salió por primera vez a hablar.

Esposo de Kristin Cabot, exdirectora de Astronomer, confirma que estaban separados cuando ocurrió la polémica kiss cam de Coldplay

Andrew Cabot, CEO de Privater Rum, dio sus primeras declaraciones meses después de lo ocurrido con su esposa Kristin Cabot en un concierto de Coldplay en Massachussets.

Un portavoz de Andrew confirmó al medio People que él y Kirstin Cabot “se separaron de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay.”

Andrew Cabot (privateerrum.com)

Fue en julio 2025 en el Gillete Stadium cuando Kristin Cabot- de 52 años de edad- y Andy Byron se hicieron virales.

Una kiss cam los captó en una actitud bastante cariñosa. Lo curioso fue la reacción de la pareja al ser vistos en las pantallas del estadio.

Los comentarios del líder de Coldplay, Chris Martin- de 48 años de edad- generaron mayor incomodidad y especulaciones.

Posteriormente, se reveló que se trataba de Kristin Cabot y Andy Byron, de Astronomer.

El escándalo generó diversas reacciones en redes sociales y provocó que ambos dejaran sus puestos de trabajo en Astronomer tras el escándalo.

La primera esposa de Andrew, Julia Cabot, también corroboró la historia al medio Daily Mail, señalando que su exmarido y Kristin Cabot estaban separados antes de la polémica.

“Le escribí a Andrew justo después de que ocurriera, y me respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’" Julia Cabot

Kristin Cabot y Andy Byron (TikTok)

Esposo de Kristin Cabot, exdirectora de Astronomer, quiere volver al anonimato tras la polémica kiss cam de Coldplay

El comunicado emitido por el portavoz de Andrew Cabot, señala que la ex pareja de Kristin Cabot quiere darle “un cierre a ese capítulo de su vida”.

Su intención es que “pare la especulación y que su familia pueda volver al anonimato”.

Además, el comunicado explica que no realizará más comentarios al respecto.

Cabe señalar que el pasado 13 de agosto, Kristin Cabot presentó los papeles del divorcio de Andrew Cabot.

De cualquier manera, ni Kristin Cabot, ni Andy Byron se han pronunciado al respecto.