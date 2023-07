Una empleada de Fantasías Miguel tuvo lo que probablemente es la mejor idea millonaria de los últimos meses con ayuda de las pulseras de Taylor Swift.

Como es bien sabido, uno de los mayores hitos musicales del año es el The Eras Tour, la gira de conciertos que está realizando Taylor Swift, de 33 años de edad.

Una de las cosas que ha caracterizado esta gira, es que durante los conciertos se ha reportado que los swifties intercambian pulseras de la amistad de Taylor Swift.

Por lo que la bisutería se ha convertido en un elemento importante para los fans de la cantante, sobre todo para aquellos que tendrán la oportunidad de asistir al The Eras Tour.

Pues así podrán formar parte de esta peculiar tendencia que cada vez más va en aumento en cada concierto de Taylor Swift.

Taylor Swift (SARAH YENESEL / EFE /EPA / EFE)

Fantasías Miguel da un paso a lo grande gracias a las pulseras de la amistad de Taylor Swift

Fue a través de Twitter que una swftie de corazón compartió con sus seguidores la idea que tuvo una empleada de Fantasías Miguel con ayuda de las pulseras de la amistad de Taylor Swift.

Por lo que coloca en los comentarios, se trata de la sucursal que se encuentra en Sátelite , Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Como es bien sabido, Fantasías Miguel es una cadena de tiendas que se dedican a la venta de todo tipo de materiales para papelería y adornos, entre ellos bisutería.

Por lo que a esta empleada se le ocurrió la idea de invitar a la clientela swiftie a que crearan sus propias para el The Eras Tour de Taylor Swift, con accesorios de Fantasías Miguel, claro está.

Fantasías Miguel da un paso a lo grande gracias a las pulseras de la amistad de Taylor Swift (Twitter | Captura de pantalla)

¿Cómo inició la tendencia de intercambiar pulseras de la amistad de Taylor Swift?

Como ya se había mencionado con anterioridad, el intercambio de pulseras de la amistad es una tendencia que dio inicio durante los conciertos de The Eras Tour de Taylor Swift.

Y aunque no se tiene en claro cuándo y dónde comenzó, hay una canción de Taylor Swif que podría explicarlo.

Se trata de “You’re On Your Own Kid” del álbum Midnights, cuya letra hace mención hacer a de regalar pulseras de amistad.

“Porque había páginas pasadas con los puentes quemados.Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo”. “You’re On Your Own Kid” de Taylor Swift

Esta tendencia dicta que las pulseras de amistad de Taylor Swift deben incluir algo relacionado a la cantante, ya sean títulos de canciones o fragmentos de alguna de sus letras.