Este 21 de diciembre se llevará a cabo el solsticio de invierno, por lo que te dejamos un ritual para que puedas recibirlo y aprovechar todas sus energías.

¿Cuál es el ritual del solsticio de invierno de este 21 de diciembre?

El próximo domingo 21 de diciembre se llevará a cabo el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es decir que es el momento en el que el Sol alcanza su máxima inclinación sur con respecto al ecuador.

Pero también hay quien le da atributos holísticos y energéticos, por lo que te dejaremos un ritual para que puedas recibir este solsticio de invierno del 21 de diciembre:

Canela Agua Laurel cascara de naranja 12 clavos de olor Miel Loción Agua Florida o 7 Machos o 1800

Preparación:

Dejar hervir con todos los ingredientes pero sin la loción el agua, y cuando haya hervido como 10 minutos, y dejarla reposar.

Cuando haya reposado y enfriado, se cuela en un frasco o aspersor, y colocan la loción.

Darse un baño regular como siempre, y al último colocar esta agua desde la cabeza hasta los pies.

Mientras la viertes, hay que pedir los cambios, todo lo que se necesita y todo lo bueno

Cabe recordar que, a partir de este 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, los días comenzarán a alargarse progresivamente y las noches se acortarán hasta el solsticio de verano.

Por lo que este evento marca en el hemisferio norte: