Vía TikTok, una joven contó cómo su ex bien ardido que trabajaba en CFE, le cortó hasta la luz cuando terminaron.

Esto le pasó a la usuaria de TikTok @paolamarquez551, quien explicó la forma en la que se desquitó su antigua pareja luego de que rompieran.

Con un acumulado de 2.1 millones de visualizaciones en TikTok, este video se ha hecho bastante viral en la plataforma de videos cortos.

En el TikTok que se ha popularizado, una usuaria reveló que cuando decidió terminar con su ex que trabajaba en CFE, él le cortó el servicio de luz.

Aunque no dio más explicaciones al respecto de qué sucedió con el ardido de su ex, esta joven tomó con el mejor humor la curiosa anécdota que contó para todo TikTok.

Y es que cómo sabemos, en ocasiones las personas no tienen la madurez sentimental para aceptar cuando una relación amorosa se terminó.

Por lo que recurren a realizar acciones como el dolido trabajador de CFE.

Dicho video de TikTok desató diversas interacciones, ya que hasta el momento tiene 256 mil likes y miles de comentarios.

Con buen sentido del humor, la comunidad de TikTok que no puede creer la manera en que reaccionó el vengativo de su ex que no soportó ser terminado.

Incluso, la caja de comentarios se llenó de anécdotas similares. Por ejemplo, un usuario confesó que tras terminar con un florista recibió de regalo una flor de cempasúchil.

Otra cibernauta dijo que mantuvo una relación con un repartidor de garrafones y que cuando terminaron, él dejó de llevarlos a su casa, dejándola sin agua.

De igual manera, usuarias en TikTok mencionaron experiencias tras estar con personas que trabajaban en CFE, quienes hasta les quitaron el medidor por despechados.