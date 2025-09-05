En algo que nadie esperaba, se anuncio el torneo Duo Dosukoi de Duolingo, el cual pondrá a pelear a algunas de las mascotas más famosas del mundo.
Sin embargo, el torneo Duo Dosukoi de Duolingo será diferente a otros, pues será una competencia de sumo, más que un combate como tal.
¿Cómo ver el torneo Duo Dosukoi de Duolingo?
Lamentablemente, no podrás ver el torneo Duo Dosukoi de Duolingo desde México, pues se trata de un evento cerrado para ese país.
El torneo Duo Dosukoi de Duolingo se llevará a cabo el 6 de septiembre en Lumine 0 de Shibuya en Tokio, Japón.
Solo se dieron 150 entradas mediante un sorteo en Japón, donde los interesados se inscribían en una página oficial para después ser parte de una lotería.
Si salías seleccionado, se te notificaba y entregaba tu pase digital para poder asistir a esta curiosa función de sumo en la capital japonesa.
Esta era la única forma de asistir y ver el evento, pues no será televisado ni se transmitirá a través de redes sociales o algún servicio de streaming.
En Japón son muy celosos con este tipo de eventos, manteniendo una posición conservadora al respecto, así como bastante hermética.
Lista de peleadores del torneo Duo Dosukoi de Duolingo
Si te interesa saber quienes serán los peleadores del torneo Duo Dosukoi de Duolingo, aquí te dejamos la lista completa:
- ZAQ – De J:COM, una empresa de cable en Japón
- Bubblun – De Taito, una desarrolladora de videojuegos
- Pac-Man – De Bandai Namco
- Sonic – De SEGA
- Duo – De Duolingo
- Donpen – De Don Quijote, una cadena de tiendas en Japón
- Ponta – De Loyalty Marketing, Inc., un programa de puntos en Japón
- Apitan – De Apita, una cadena de supermercados y tiendas en Japón
Como puedes ver, el torneo Duo Dosukoi de Duolingo es más un comercial gigante.
Pero para los fans japoneses, se trata de un evento bastante curioso digno de ver.