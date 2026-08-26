China anunció el retraso de su misión lunar Chang’e‑7, prevista originalmente para agosto de 2026, debido a que la nave no cumplió con los requisitos técnicos necesarios para el despegue.

La misión, que busca agua congelada en el polo sur de la Luna, podría reprogramarse hasta 2027.

Este sector lunar es considerado estratégico para futuras bases permanentes, por lo que también es prioridad para el programa Artemis de la NASA.

El objetivo de China es realizar un alunizaje tripulado hacia 2030.

Misión Chang’e-7 de China retrasa su búsqueda de agua congelada en la Luna

Hasta el momento, no se sabe cuándo se programará la siguiente ventana de lanzamiento de la nave Chang’e-7 de China.

Reportes indican que el próximo despegue podría llegar hasta al menos 2027.

La misión Chang’e-7 tiene como meta buscar agua congelada y estudiar el polo sur de la Luna.

Luna ( Alexander Andrews / Unsplash )

En la carrera espacial, dicha zona lunar también se ha vuelto prioridad, ya que ahí podrían albergarse bases permanentes.

Por ello, China y Estados Unidos, con el programa Artemis de la NASA, buscan explorarla a toda costa.

El objetivo de China es llevar a cabo un alunizaje tripulado para el 2030, mientras que los Estados Unidos pretende que sus astronautas lleguen a la superficie para 2028.

Además de la nave Chang’e-7, en China también preparan la misión Chang’e-8 para la investigación lunar.

El retraso de la misión Chang’e-7 ocurre después de que LandSpace Technology Co. se convirtiera en la primera compañía privada de China en conseguir el aterrizaje de un propulsor orbital.

Con ello, LandSpace Technology Co., que también busca salir a la bolsa de valores, igualó a las empresas especiales SpaceX y Blue Origin.