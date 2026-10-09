Como parte de la gira de promoción, el elenco de Street Fighter: La Película está visitando la CDMX y ya tuvieron su primera cena con tacos.

Por lo menos eso se puede ver en un video del elenco de Street Fighter: La Película comiendo en una taquería de la CDMX, luego de llegar a la ciudad.

Elenco de Street Fighter: La Película cena tacos tras llegar a la CDMX

A través de sus redes sociales, el director Kitao Sakurai compartió un video y fotos del elenco de Street Fighter: La Película cenando tacos en la CDMX.

En sus historias de Instagram podemos ver al elenco de Street Fighter: La Película disfrutando de su cena de tacos en la CDMX con mucho gusto.

Captan al elenco de Street Fighter: La Película cenando tacos en CDMX (Especial)

De hecho, podemos escuchar a Cody Rhodes diciendo que todo está muy bueno, mientras Callina Liang le da una mordida a su taco y queda impresionada por el sabor.

Por lo que se puede ver, cenaron en la taquería “Maizajo” que está ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Hay que señalar que esto sucedió el pasado 7 de octubre, que fue cuando llegó todo el elenco de la película a la CDMX.

Elenco de Street Fighter: La Película está promocionando el filme en CDMX

Tener al elenco de Street Fighter: La Película cenando tacos en la CDMX no es nada del otro mundo, pues se encuentran promocionando el filme de Paramount.

Además de tener su cena con tacos en la CDMX, este 8 de octubre el elenco de Street Fighter: La Película estuvo en un fan event, donde convivieron con algunos fans.

Sin olvidar la clásica alfombra roja y la presentación de la película a algunos afortunados que la podrán ver una semana antes de su estreno a nivel mundial.

Street Fighter: La Película se estrenará en México el próximo 15 de octubre de 2026, siendo una de las primeras películas fuertes de la temporada de fin de año.