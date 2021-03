La anciana cumplió 100 años de vida y 50 trabajando en McDonald's, de donde no planea retirarse

Ruthie Shusther es una anciana de 100 años residente de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, que lleva 50 años trabajando para McDonald's, de donde no tiene intención de retirarse. Su historia fue compartida en video y ha dado la vuelta al mundo.

La razón por la que la anciana no desea jubilarse es que para ella la edad no es más que un número, por lo que no le importa tener 100 años y llevar 50 trabajando en McDonald's. Su video también ha enternecido a cientos de usuarios de redes sociales.

¿Quién es la anciana que trabaja en McDonald's?



Una anciana de 100 años que pese a su avanzada edad lleva 50 años trabajando en McDonald's, se ha convertido en un ejemplo para miles de personas que ven en ella la motivación necesaria para alcanzar la vejez con alegría. Ruthie Shuster nació el 3 de marzo de 1921 , es viuda y no quiere retirarse de la vida laboral.

"Los viernes vienen unos 30, y todos cantamos You are my Sunshine. Todos la cantamos, todo el mundo viene" La anciana a Good Morning America.

Antes de la pandemia, la anciana solía salir a bailar por lo menos cuatro veces por semana . Le encanta recibir a sus clientes con una sonrisa y, además, los viernes por la tarde deleita a los comensales de McDonald's con una canción. Desde que se quedó viuda a los 50 años no ha dejado de trabajar