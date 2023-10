AMLO intentado llegar a Acapulco deja los más enlodados memes en las redes sociales, luego de su tardado avance hacia el estado de Guerrero.

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de acudir el miércoles 25 de octubre en atención a la emergencia en Acapulco, provocada por el paso del huracán Otis categoría 5, transportándose vía terrestre.

Esto le valió diversas criticas, mismas que cuestionaron la decisión del titular del ejecutivo , quien no se traslado vía aérea como suele hacerlo en varios estados.

AMLO continúa a pie su viaje a Acapulco (RODRIGO OROPEZA / AFP)

AMLO intentado llegar a Acapulco provoca una serie de memes enlodados en las redes sociales

AMLO buscaba llegar a la ciudad de Acapulco, Guerrero, abordo de su camioneta Suburban , sin embargo, esto le fue imposible debido a que el huracán Otis provocó deslaves e inundaciones en la carretera, bloqueando así los accesos de entrada y salida.

Al quedar varado el mandatario nacional cambio de vehículo, a uno 4x4 perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no sirvió de nada.

Esto debido a que el vehículo quedó atrapado en un banco de lodo del que no pudo salir. Entre integrantes del Ejército mexicano que acompañaban a AMLO intentaron rescatar la unidad, pero no lo lograron.

De nueva cuenta el presidente se vio obligado a bajar del vehículo, y tuvo que continuar a pie un tramo del recorrido. Posteriormente abordó una camioneta de redilas que le dio aventón hasta Acapulco.

No obstante, todo esta travesía no fue ignorada por usuarios de redes sociales, quienes no dejaron pasar la oportunidad y generaron diversos memes al respecto.

Desde el famoso meme del momento “mi primera chamba”, hasta quienes apuntan a que los Simpson lo volvieron a hacer y vieron con anticipación que AMLO quedaría atrapado en el lodo. A continuación te compartimos algunos de ellos:

AMLO intentado llegar a Acapulco deja los más enlodados memes (@LuisValLe_A | X )

AMLO intentado llegar a Acapulco deja los más enlodados memes (Captura)

AMLO es blanco de críticas por no trasladarse vía aérea hasta Acapulco pero tiene una razón

Debido a la decisión de trasladarse vía aérea hasta la ciudad de Acapulco, AMLO se convirtió en blanco de críticas por esta decisión.

Fueron cientos de reclamos los que cuestionaron que el titular del ejecutivo no echara mano de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para llegar al sitio del desastre, aunque todo parece tener una razón .

Y es que el mismo presidente apuntó durante su conferencia de prensa mañanera que era muy complicado llegar hasta Acapulco, sea cual sea la forma.

Por vía aérea indicó que el aeropuerto de Acapulco estaba severamente dañado, así como no se contaba con suministro eléctrico para garantizar el funcionamiento de los instrumentos en tierra.

Es por ello que se tomó la decisión de no volar hasta Guerrero, pero sí por vía terrestre. No obstante, el mismo presidente reconoció que los caminos eran de difícil acceso, pero aun así lo intentó.

El mandatario nacional arribó al puerto de Acapulco durante la noche del día de ayer, en donde sostuvo una rápida reunión con la gobernadora del Guerrero, Evelyn Salgado, con quien coordinó las labores de ayuda por las afectación del huracán Otis categoría 5.