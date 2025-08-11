Este mes habrá una alineación planetaria agosto 2025, por lo que te decimos dónde se verá, qué planetas están alineados y cuándo lo harán.

No cabe duda que el 2025 trajo muchos eventos astronómicos, tal y como la alineación planetaria agosto 2025 que ocurrirá en este mes.

¿Cuándo se verá la alineación planetaria agosto 2025?

Uno de los eventos astronómicos marcados en el calendario de este año, sin duda alguna es la alineación planetaria agosto 2025.

La alineación planetaria agosto 2025, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se verá este 11 de agosto.

Esta alineación planetaria agosto 2025 de acuerdo con los expertos, podrá verse entre las 3:30 y 5:30 am, cuando el cielo está oscuro y son más fáciles de localizar.

Aunque muchos expertos también revelaron que la alineación planetaria agosto 2025 pudo verse desde la madrugada del pasado domingo 10 de agosto.

Alineación planetaria agosto 2025 (NASA Hubble Space Telescope / Unsplash)

¿Dónde se verá la alineación planetaria agosto 2025?

Tal y como se reveló, este 11 de agosto se llevará a cabo la alineación planetaria agosto 2025.

Esta alineación planetaria agosto 2025 será visible en México, por lo que siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, podrá verse a simple vista.

La alineación planetaria agosto 2025 será visible para la mayoría de los estados de México, y países de América Latina.

Alineación de planetas (Inteligencia Artificial)

¿Qué planetas estarán en la alineación planetaria agosto 2025?

Este 11 de agosto será la alineación planetaria agosto 2025, en donde estarán visibles los siguientes planetas:

Mercurio Venus Júpiter Saturno Urano Neptuno

De Mercurio a Saturno, estos serán visibles a simple vista, por lo que bastará alzar la vista al cielo para localizarlos.

Sin embargo, en el caso de Urano y Neptuno, hará falta binoculares o un telescopio para poder verlos formar parte de la alineación planetaria agosto 2025.