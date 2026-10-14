Pringles lanzó una campaña donde ofrece a sus clientes poner sus cenizas en una lata conmemorativa a cambio de 200 años de papas gratis.

No es broma, se trata de la peculiar promoción “Once You Drop” que la popular empresa de botanas lanzó para este Halloween.

La cual se inspira en la historia real del inventor de Pringles, Fredric J. Baur, cuyas cenizas fueron enterradas en la famosa lata de papas sabor original tras su muerte en 2008.

¿Aceptarías que tus cenizas terminaran en una lata de Pringles por 200 años de papas gratis? (Pringles)

La campaña de Pringles que te ofrece poner tus cenizas en una lata por 200 años de papas gratis

En colaboración con el famoso director de funeraria “Dan the Funeral Man”, de Salem, Ohio, Pringles anunció su campaña que desafía a sus fans para firmar un “testamento y promesa de sabor”.

La promoción estará disponible solo para Estados Unidos hasta el próximo jueves 22 de octubre y para acceder a ella solo se debe:

Visitar la página OnceYouDrop.com

Firmar el testamento y promesa de sabor

Mediante un sorteo al azar, el ganador será anunciado el sábado 31 de octubre 2026.

Su premio será una urna en forma de lata de Pringles y un suministro de 200 años de papas que incluso se puede heredar a quien la persona elija después de su muerte.

La promoción de Pringles ha generado diversas reacciones. Algunos entusiastas creen que es un buen trato depositar sus cenizas a cambio de papa ilimitadas.