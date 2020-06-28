Un grupo de personas que se encontraban en un funeral realizado en Malambo, Colombia, abrieron el ataúd para despedirse de su familiar, fallecido por Covid-19. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que abren la bolsa de seguridad colocada para evitar cualquier contagio.

El número de asistentes, así como la imprudencia que mantuvieron con el féretro y el cuerpo, han desatado una ola de comentarios negativos que condenen la actitud de los responsables.

El dolor de no poder despedirse los llevó a abrir el féretro

Ante las críticas, la secretaria de Salud de Malambo, Dary Luz Castaño, informó que el cuerpo fue entregado a la familia para su inhumación, bajo la advertencia de que sólo podían ingresar cinco personas al cementerio. No obstante, a los funcionarios les fue imposible controlar la situación porque eran muchos los involucrados.

“Es un acto bochornoso porque no tiene otro nombre. No sé cómo más definirlo porque parece una obra dantesca; gritaban ' el que tenga miedo que se vaya ' mientras una multitud destapaba el cadáver", comentó Castaño al diario El Heraldo de Barranquilla.

Malambo es uno de los municipios de Colombia que más han sido golpeados por el coronavirus, pues se han registrado al menos 899 casos positivos y 52 personas fallecidas. Incluso la misma Dary Luz Castaño y el alcalde Óscar Pantoja están en confinamiento, luego de haber sido contagiados.

Por este motivo, el comercio permanecerá cerrado y los conductores de motocicletas y mototriciclos no podrán transportar pasajeros, con la excepción de los que movilizan a personas de su núcleo familiar, que contarán con un ingreso de emergencia como apoyo para sus gastos, mientras las estrictas medidas continúan por lo menos hasta el 30 de junio.