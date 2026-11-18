La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó este 18 de noviembre que Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en llegar a un día luz de la Tierra.

Se trata de un hito sin precedentes al ser el objeto más lejano del Universo creado por los humanos.

Voyager 1 alcanzó un día luz; a esta distancia se encuentra de la Tierra

Voyager 1 alcanzó un día luz, esto significa que se encuentra a 25 mil 890 millones de kilómetros.

Cabe señalar que un día luz es una medida de distancia, no de tiempo, y tiene que ver con la distancia que la luz recorre en 24 horas.

¿A qué distancia está Voyager 1 de la Tierra? La NASA revela que alcanzó un día luz (NASA)

La sonda Voyager 1 tardó un total de 49 años, 2 meses y 13 días en lograr un día luz, ya que viaja a unos 61 mil km/h.

A la distancia que se encuentra actualmente Voyager 1, la NASA detalló que son necesarias 24 horas para recibir una señal de la nave espacial.

Ante tal hito logrado por Voyager, la NASA confirmará en un panel en vivo la distancia de la sonda respecto a la Tierra el jueves 19 de noviembre a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México.

Lanzada en 1997, Voyager 1 viaja hacia la estrella Gliese 445, a la que arribará dentro de unos 40 mil años.