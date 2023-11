En una decisión trascendental, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma que establece penas de ocho meses a cinco años de prisión para quienes perpetren violencia vicaria. Con 452 votos a favor, las y los legisladores modificaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal, marcando un hito en la lucha contra la violencia de género en México. Hace unos días, Sonia Vaccaro, la impulsora del concepto de violencia vicaria presentaba su libro en la FIL Guadalajara mostrando una investigación de 400 casos en España. Hoy México lo ha reconocido e incorporado a la ley.

Esta medida, que amplía la protección a las mujeres al castigar la violencia ejercida a través de terceras personas, coloca al país a la vanguardia en la defensa de los derechos femeninos. La reforma no solo impone sanciones de prisión, sino que también contempla la pérdida de la patria potestad de menores para aquellos que utilicen a niños, adolescentes u otras personas con el fin de causar daño a una mujer.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha alertado sobre la magnitud del problema, revelando que, en 2022, 2,736 menores fueron atendidos en hospitales por violencia familiar, siendo 2,393 de las víctimas mujeres. Estas estadísticas subrayan la urgencia de medidas efectivas para frenar este tipo de violencia.

Este miércoles, una veintena de mujeres sobrevivientes pausaron sus vidas judicializadas para estar presentes en el pleno de la Cámara de Diputados. Ellas cuentan su historia sobre violencia vicaria:

“Mi historia de recorrido por la violencia vicaria ha sido dolorosa. Enfrentarme desde que me vieran con cara de ‘señora loca’ en juzgados e instituciones públicas y privadas hasta temas familiares por desconocer del término, amigos cercanos diciendo que me alejara de toda esta situación y que lo bueno había sido recuperar a mi hijo… sin embargo, nadie entendía el miedo latente y el terror que me daba que esto volviera a suceder. Cuando solo las mujeres que vivimos este dolor de no ver a tu hijo de un día para otro, hoy podemos saber que tiene nombre y apellido y hoy es una ley de violencia vicaria o ley por interpósita persona. Llegué a pensar que era la única que había padecido estrés postraumático, dolores de cuerpo y mucho dolor del alma. Hoy celebro en sororidad con mis hermanas de lucha y considero que cada hora invertida en esta lucha valió toda la pena para que ninguna otra mujer vuelva a padecer este tipo de violencia dejando una huella histórica en nuestro país. Gracias diputadas, senadores, periodistas, en nombre mío, de mis hijos, de mis hermanas de lucha y de sus hijos, hoy la ley vicaria es ley”.

María José Huitrón Borges