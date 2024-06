No sé si sepan ustedes, o quizá alguno de ustedes... o quizá nadie, pero me gusta mucho la música y además canto. Y no lo hago tan mal.

Esto no es para presumirles eso, por supuesto que no, pero sí me da un poco de bases para hablar del talento de Ángela Aguilar.

Pero una cosa es el talento musical y otra el fenómeno mediático que ha generado Ángela Aguilar.

Todos sabemos que ella es hija de Pepe Aguilar, un cantante reconocido y con mucho talento, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ambos figuras muy reconocidas en el ámbito de la música regional popular mexicana en los años setentas, ochentas.

Pues bien, pienso sin temor a equivocarme que Ángela Aguilar posee un gran talento. Canta espectacular y tiene un gran sentido musical. Esto es que no solamente su talento radique en que es entonada sino que tiene oído musical para acomodar su voz en alguna canción en las notas más complejas y le salen muy bonitas esas ejecuciones.

No ha sido muy afortunada en cuanto a temas de simpatía. Uno que otro comentario digamos poco afortunado de esta gran artista la han puesto en la mira de los “haters”... Algunos creen que ella es soberbia o arrogante.

Nadie le perdonó que diera a entender que era más argentina que mexicana o como cuando comentó en una entrevista que ella sentía que “todo lo ha hecho perfecto siempre”... Bueno, digamos que quizá tiene una alta autoestima.

El tema es que más allá de su nivel artístico, hoy por hoy es odiada por muchos, sino es que por todos, al anunciar que sostiene una relación con un cantante llamado Christian Nodal.

Este cantante también considerado dentro de la música regional mexicana pues de pronto ha adquirido mucha fama de unos años para acá.

Personalmente no me gusta su música, no conecto con él y no me parece guapo ni atractivo. Creo que su fama ha sido más basado en sus relaciones amorosas con Belinda por ejemplo que haber colocado rotundos éxitos musicales

Su la “fama” radica en que ha “enamorado” a mujeres muy hermosas.

Supongo que tiene talento para ello o tal vez que cuenta con labia para enamorarlas pero es todo lo que yo conozco de él.

¡Ah!, y que se ha tatuado hasta, literalmente, la cara con múltiples tatuajes y se ha puesto dientes con oro incrustado. Eso es lo que conozco de él.

Pero vamos, que el escándalo mediático que se ha generado en torno a esta nueva pareja me tiene pasmada. Las redes sociales son una maravilla o pueden ser monumentalmente un infierno para aquellos que las usan y para aquellos que publican su vida y su sentir.

La gente hoy en día en redes sociales se siente con el derecho de opinar y cuestionar la vida de otros sin saber a fondo y a ciencia cierta la realidad.

Pero no queda solamente en que opinen sobre un tema sino que destrozan la carrera artística de varios por sentir que fueron traicionados, que se burlaron de otros, que fueron soberbios.

El meme que se hizo viral que tiene que ver con este tema fue el que dice “fan de su relación” con respecto a que Ángela habría comentado anteriormente una foto de Nodal con su ex pareja y se habría expresado como “fan” de su relación.

Y bueno, pues la lluvia de memes no se hicieron esperar, algunos muy buenos la verdad y que de verdad te hacen reír.

Pero yo me río de esos memes pero no me río del odio en redes.

Las cosas que le comentan a Ángela Aguilar son perturbadoras. Cargadas de un odio que yo en su lugar a mí me tendría aterrada.

La gente considera que Ángela le quito su pareja a una madre que acaba de tener un bebé.

Entonces ya se perdió el sentido y el talento artístico de Ángela Aguilar. Realmente dudo mucho que pueda sobrevivir musicalmente hablando. Y no nada más ella.

Su padre hace unos días subió en un especie de blog que él tiene sus experiencias viajando por Asia. Pues hasta allá fue a parar el hate.

Comentarios y más comentarios en las redes de Pepe Aguilar en contra de su hija y criticándolo a él por no “saberla cuidar”, burlándose de Ángela diciendo que “ya mero lo convertiría en abuelo” y un sin fin de ofensas más.

Y me pregunto al leer todos esos comentarios y ver el despertar de la gente ante esta relación de pareja ¿si todos realmente nos encontramos bien mentalmente?

¿Cuánta soledad y falta de amor hemos de vivir como para desbordar todo nuestro odio y nuestra furia en un par de novios que son eso y nada más?

Pero además, aparte de este tema, una última foto circula de Lucero Hogaza junto con su hija Lucero Mijares. Ella, la chica, vestida con un atuendo mexicano y un peinado también lleno de listones multicolores muy al estilo mexicano.

Su madre con un vestido también hermoso de referencias mexicanas.

Pues nada, ¿adivinen qué? De nuevo la gente volvió a “comerse” literalmente a Lucero Mijares, criticándola despiadadamente, riéndose de su personalidad y de su atuendo, de su cuerpo y de su persona.

Risas macabras y malévolas contra una chica que apenas se encuentra entre ser niña y ser adolescente y que no le ha hecho mal a nadie.

La gente implacable. Yo haría un llamado a la reflexión para que pudiéramos dejar de herir en redes sociales la vida de otros. Es que va más allá de herir, es que se destruyen la vida de otros.

Estoy de acuerdo, las redes sociales siempre han servido de mucho para viralizar y condenar actos de injusticia que quedan grabados en videos.

En eso sí estoy de acuerdo, que se viralicen y que se difundan esas imágenes porque muchas veces de esa manera el culpable es atrapado mucho antes de lo que el Ministerio Público pudiera actuar.

Pero ya de ahí a tener que reírse despiadadamente de otros recalcando sus cuerpos no perfectos según ellos, riéndose de sus caras o de su cabello o de las decisiones que toman respecto a con quién andan o con quién no me parece atroz.

Muchos dirían: “Pues ellos se lo buscan. Ellos publican sus fotos y exponen su vida privada”. Pues sí, pero yo en lo personal no me siento con el derecho de hacer un comentario hiriente y cargado de rabia contra nadie.

Lo único que sí opino y en lo que sí creo es que no entiendo qué le ven a Christian Nodal las mujeres, pero pues muy el gusto de cada quién..

A mí, por ejemplo, me gusta mucho Peso pluma y Natanael Cano y la gente me critica muchísimo por ello.

Yo diría, cada quién su vida, sus cosas, sus historias de amor y de desamor. Hay que encargarnos eso sí, de señalar la vida pública de los políticos por ejemplo, porque nosotros les pagamos y debemos de asegurarnos que ejerzan un bien desempeño para bien de nuestro país.

Pero fuera de ahí ¿a poco no es cansado tirar tanto odio y demostrar tanto desprecio al grado de humillarla con la mayor vileza?

¿Por qué debería de ser importante para nosotros si Nodal y Ángela son novios o si dejan de andar? ¿En qué abona a nuestras vidas? ¿Nos hace más feliz hablar de ellos?

Ellos se dedican a la música, producen y hacen música, en ello nos deberíamos de enfocar. Y es cuestión de cada quién si gustan o no gustan musicalmente hablando.

Pero bueno, quise venir aquí a compartir y desahogarme porque ya son bastantes horas que se sigue hablando de Nodal-Aguilar, en todos lados se habla de lo mismo y ya es hartante en verdad.

Quizá necesitamos sentirnos más amados para dejar de odiar... Quizá.

Es cuanto.