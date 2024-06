“Es el hombre tan falaz y tan insidioso, se produce con tantas cautelas tan indirectas y tan profundas, se siente tan inclinado a sus propios intereses como poco respetuoso con los de los demás, que es imposible se equivoque quien sea un poco incrédulo y desconfiado.” FRANCESCO GUICCIARDINI

“Soy un gran patán que toma cervezas y fuma habanos. Así es como debemos ser, así es como Dios quiso que fuéramos todos los hombres.” CHARLIE SHEEN

Xóchitl nos confirmó lo que muchos ya sabíamos: Marko Cortés es un patán; lo que tiene de cortés es el apellido. Hoy se sabe que le reclamó de mala manera a quien fuera la candidata presidencial de ‘Fuerza y Corazón por México’ por hablarle a Sheinbaum para felicitarla por su triunfo. Era de demócratas hacerlo, independientemente de que, viendo los números que la avasallaron, no había de otra.

Pero aquella no era la primera vez que Marko se mostraba de cuerpo entero. Miren que ponerse de acuerdo para vender plazas una vez ganada la elección…

A lo que voy: el patán de Cortés estaba desacreditado, ¿era necesario que Xóchitl hiciera una pasarela con diversos comunicadores compartiendo la actitud de Marko, tanto cuando ella falló en el primer debate presidencial, como cuando esta le habló a Claudia para felicitarla, entre otros episodios? Quizá sí, quizá no.

Inclinándose por la afirmativa, considero existe una razón poderosa para haberlo hecho: dejar en evidencia a Marko Cortés y su incapacidad por retractarse y disculparse (¿o no dice que nunca le gritó a la senadora Gálvez a pesar de testigos y evidencias?, ¿no insiste en que tuvo razón por llamarle la atención a la candidata de oposición?).

Me pregunto si el patán le habrá dado las gracias a Xóchitl. Después de todo, es gracias a los votos conseguidos por la hidalguense que él entró en el Senado por la vía plurinominal… Seis años estará cobijado como senador, mientras Xóchitl, el PAN y el país están zozobra. Ya tendrá oportunidad, el Cortés, de venderle su voto a Morena.

Dicho lo anterior, y si nos inclinamos por la negativa, me sorprende que después de los dimes y diretes, Xóchitl y Marko se reunirán para ‘limar asperezas’. Si eso ocurre, entonces la hidalguense habría de haberse ceñido desde un principio a la máxima ‘la ropa sucia se lava en casa’. Porque lo que sea de cada quien, considero hay prioridades. ¿A qué me refiero? Pues que mientras López Obrador y la 4t amenazan con un golpe de Estado, tanto por lo que su iniciativa de reforma al Poder Judicial se refiere como por cuanto a crear una sobrerrrepresentación irregular en el Congreso de la Unión, Xóchitl, Marko, los exgobernadores panistas y los restos de lo que queda de la oposición se encuentran inmersos en pleitos de vecindad.

No sé que pretende Xóchitl o sus asesores, pero si quiere pelearse con Marko, que sea un rompimiento definitivo. La actitud de Xóchitl y de su equipo se ve errática; ocupa tiempos importantes en los medios de comunicación para hacer señalamientos particulares en lugar de hablar de lo grande, lo urgente y lo inmediato. En otras palabras, que Marko sea un patán no se discute, pero que Morena no encuentre ningún tipo ya no digamos freno, ni siquiera señalamiento, es alarmante.

Giro de la Perinola

(1) Ha quedado de manifiesto que Marko Cortés no es el único patán. Conforme a la determinación del TEPJF, López Obrador sí ejerció violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez. Lo que es vergonzoso es que el Tribunal (y la sociedad mexicana) en el fondo no puedan ni quieran sancionarlo. Inútil, además, que esta determinación la haya compartido casi dos semanas después de las elecciones. Diría el clásico: ¡ya pá qué!

(2) Además del pleito con Marko Patán, Xóchitl denunció que se trató de una elección de Estado (otra del tipo ‘hasta ahora se dan cuenta’…). Presentó una impugnación al proceso electoral, pero no pide que se anulen las elecciones. Busca se investigue y se sancione a quienes violaron la ley. Ya Sabemos Quién Fue y también sabemos que no puede haber sanción. Así de absurda nuestra democracia.

(3) El respeto a la investidura, el respeto a la mujer, ¿se tuvo con el trato que le dio López Obrador a Claudia en su reunión en Palacio? El llevarla con él como mascota de gira, ¿cómo se clasifica? Solo son preguntas.