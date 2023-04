La violencia en contra de los niños cuando son utilizados como armas en contra de uno u otro de los cónyuges, niños y padres vistos en peregrinares por los juzgados familiares, por los ministerios públicos, por los consultorios de peritos psicológicos, recibiendo en cada momento una revictimización, cuando el poder judicial busca reunir los elementos necesarios para justificar las sentencias, pero... ¿Se toma en consideración el gran daño que perdurará en el menor y llegará a trastocar su existencia, incluso de adulto funcional?

Recordemos, hemos hablado en columnas anteriores sobre maltrato y violencia infantil, que deriva en heridas de abandono, heridas de rechazo y apego evitativo, los temas pueden ser variados y dolorosos todos, lo importante es comenzar a poner atención y manos a la obra, la revolución de las conciencias dependerá de nosotros mismos.

Apenas les estuve posteando algunas invitaciones para un evento que se llevó a cabo en el Centro Cultural Juan Rulfo, en la Alcaldía Benito Juárez, esta serie de eventos y ponencias magistrales organizados por Consolidación Internacional de Abogados con su directora la Dra. Ivette Miriam Negrete García y por la alcaldía Benito Juárez, representada por la maestra Lorena Ramos Hernández, tres días reunidos en torno al tema: VIOLENCIA VICARIA, ANALISIS Y PERSPECTIVAS, donde expertos en materia penal, familiar y psicológica no dieron sus valoraciones al respecto, así como las diferentes instancias y pasos a seguir en caso de ser victimas de esta antigua forma de violencia y ahora tipificada de nueva forma.

La columna que hoy les invito a leer está basada en la ponencia de la Magistrada, Dra. María de los Ángeles Rojano Zavalza, ella se encarga también de clausurar la serie de eventos, la Dra. Fiel a su estilo, estuvo al pendiente de lo que cada uno de los invitados estuvo trasmitiendo en cuando al conocimiento sobre el tema sabía, y también con cautela pero mucha firmeza, en su intervención puntualizó varias contradicciones que a su parecer existieron, la importancia del poder judicial y la interpretación de las leyes, pero también la atención e interpretación de las declaraciones reales de las víctimas de violencia vicaria, de forma firme y tajante conmina a los juristas y a la cadena que compone el poder judicial a poner mayor atención en torno al proceso desde el inicio de este, de la misma manera invita a los responsables en la familia a ser participes activos para lograr soluciones, pero, para beneplácito de la que escribe y del auditorio presente, va más allá y solicita que la educación escolar toque tan delicado tema desde la educación preprimaria, es por ello que buscare traspolar las partes más importantes de su intervención e invito a ver la pequeña entrevista que al final del evento me regala.

Como madre de familia y víctima del sistema en estos lamentables temas, creo que es muy importante estar alerta y aprender de los que saben, o recurrir a las personas idóneas… Consolidación Internacional de Abogados, A. C. Brinda apoyo y asesoría a las víctimas, nunca está de más una opinión especializada…

Dra. María de los Ángeles Rojano Zavalza, Magistrada de la sexta sala civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; tema: Análisis y casos prácticos de la violencia vicaria y su resolución.

“Grato para mí, estar esta noche con ustedes, me voy a permitir hablar un poco fuerte, porque creo que nuestras bocinas deben de demostrar lo que nos trae aquí.

¡El grito de ayuda! ¡El grito de ansiedad de cuantas mujeres hay!

Inicio precisamente con un tema muy interesante, no sólo; ¿Cómo vamos a juzgar? Miren, me voy a permitir presentar algunas transparencias importantísimas.

La violencia; estamos acostumbrados y ya nos dijo el maestro, la definición literal jurídica que ha sido aceptada por todos, pero para nosotros es más conocido y común: LA VIOLENCIA FÍSICA, ¿Por qué? porque deja huella, por que deja marca, sin embargo, es más dolor, más conflicto, aquellas violencias que son emotivas, aquellas que dejan marca no sólo en nuestro sentimiento, sino también en aquellos pequeños, que son los que más consecuencia jurídica existe por cuanto al daño…

Y de los cuales, desgraciadamente en muchas ocasiones no nos hemos ocupado, también el maestro habló sobre las víctimas directas e indirectas, pero; ¿Quiénes se han ocupado de esos menores? EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, cierto, juzgado considerado… Pero, ¿Cuántas veces ha sido manipulado ese menor? ¡Ha sido agredido o incluso ha sido utilizado como una herramienta en contra de sus propios padres!

Generalmente hablamos de la mujer; ¿Por qué? Porqué ha sido el grupo vulnerable, porque ha sido aquella que está bajo un techo de cristal y qué buscamos romper. Sin embargo, no se ha logrado y estamos apuntando a ello, Importante es.

Aquí traje un pequeño vídeo para mostrarles la definición de lo que es violencia, que se aceptó precisamente en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Pero no quiero agotar ni perder el tiempo, solamente lo dejaré como precedente. Después tenemos la violencia…

¡Siguiente, transparencia! Aquí trate de equilibrar y que ustedes se den cuenta, hombre y mujer deben de estar a la par, la voz de la igualdad la marcó un personaje distinguido de la Magistratura de Estados Unidos, Pero nosotros en México todavía nos falta por marcar esta igualdad, ese el lenguaje, no incluyente nada más, sino del trato justo y necesario.

¡Siguiente transparencia!, aquí tenemos a los 3, el punto, rubro en donde encontramos al hombre y a la mujer, pero tenemos el pequeño que siempre ha sido dolido y que ha sido olvidado. O que otras veces se ha convertido precisamente en el VERDUGO de la familia; por conducta y por consecuencia de esos padres malintencionados.

¡Siguiente! LA VIOLENCIA VICARIA, ahora tenemos un concepto, un nuevo término, paradigma; pero ¿Lo conocemos? Lo hemos vivido y sufrido. Pero no lo hemos tenido literalmente entendido por todos. Término acuñado, ya lo dijeron ayer y antier algunos compañeros, acuñado por una Argentina desbocado y atesorado en España; ¿y en México? ¡Como una innovación!

Cuando lo hemos tenido arrastrando por años. ¿Cuántas veces esos niños han sido sometidos?, y cuántos de nosotros como adultos, seguimos con ese trauma que quizá dejaron nuestros padres. ¡Es una evolución cultural! Nos dicen... ¡Y tenemos que aprender el término! Sin embargo, es una nueva conceptualización que tenemos que aprender, jurídica y socialmente.

El caso que me trae: Una mujer que, estando casada con un varón, ese varón, tenía más de cinco mujeres, obviamente “era solo una esposa”, o una pareja reconocida, sin embargo, las otras cuatro reconocidas por una sociedad antiquísima como: LAS CAPILLITAS, Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ella se sale del hogar? Ella es cruelmente rechazada por la sociedad, no obstante que el marido era el villano, sin embargo, no venimos a etiquetar, venimos a entender, y a ver que no es culpa, es responsabilidad de todos, pero principalmente de nuestra sociedad.

El ámbito cultural, ahí lo vemos, aceptamos diferentes creencias, diferentes razas y ahora las igualamos. ¿Pero un hombre y una mujer? ¿Los tenemos en igualdad de circunstancias? ¿Igualdad de oportunidades? Porque a esa mujer que le juzga como a una meretriz, por decirle de algún modo elegante o palabra bien aceptada, sin embargo, todos conocemos el término que se le aplica en la sociedad. En cambio, a ese hombre, ¡ay, es un donjuán! Es reconocido como un caballero y galán.

Tenemos las clases de violencia; ¿Y por qué las incluyo en este caso jurídico? Porqué no sólo era la violencia física, era LA VIOLENCIA EMOCIONAL, LA VIOLENCIA ECONÓMICA, y LA VIOLENCIA SOCIAL, el rechazo que en muchas ocasiones, incluso de la misma mujer, que en muchas ocasiones se considera injustamente, CULPABLE. Todas lloramos, porque todas lo sentimos, sí, pero, aquí viene lo importante, nuestra violencia vicaria.

Siguiente concepto. Tenemos que atender a esas mujeres, su demanda, en la cual escuchaba yo ayer al ponente y decía: “La argumentación no es correcta, el Ministerio publicó, anotó lo que él quiso…”

¡Señores… Tenemos que vigilar! Abogados, juzgadores; pero principalmente los que sucedemos en los hechos, que se puntualice, de manera clara y precisa, las palabras, el dolor, pero sobre todo los elementos de prueba que pueden ser justificativos y que no estamos acostumbrados a advertirlos, o a verterlos, pero si a valorarlos y se le exija al juzgador que lo haga, ¿Cómo lo va a hacer si no la acompañamos a la justicia.. Si no lo acompañamos, ¿esa demanda de reclamo? ¡Señores, hagámoslo bien! Enseñemos desde la primaria, y yo diría, desde la preprimaria, el concepto de lo que es LA VIOLENCIA VICARIA.

¿Para qué?, Para que nuestras niñas, y adultos que lo han sufrido. No se vean sometidos a esa incongruencia legal. Pero además de la violencia vicaria y el daño, ahí la tenemos, en la fotografía anterior, a la mujer con su niño, defendido, sí, pero ¿Cuántas veces arrancado de su lado? Y arrancado de manera injusta, incluso los niños sufren y se sienten dolidos “por que su madre los dejó”, no señores, esa madre los dejó por cuidar su vida, su dignidad, pero principalmente, entendiendo una oportunidad de crecer, de tener un mejor hábitat, casa, economía, mejor criterio para poder cuidar a esos menores.

Tenemos que justificar y legalmente aceptar lo que debe de ser, LEGALMENTE. La definición, la dio el maestro, pero para mi no es lo más importante, sino los elementos que tenemos que reunir para justificar esa violencia vicaria, vamos bien y vamos en grande. ¿Por qué? Yo sé que mi tiempo se agota, pero no quiero irme, primero, sin que entendamos lo que es la violencia vicaria, en México, ya lo dijo el maestro; la postura e iniciativa que hay, yo les traje un video, pero a lo mejor es largo, se los voy a resumir en breves palabras para no perder tiempo, porque ya llegó nuestro, otro expositor,

Fíjense muy bien, en el video se habla que ahora tenemos: “perrijos”, “gatijos”, y los cuidamos y los llevamos a vacunas, los atendemos y les damos comida… y estos perritos, gracias, no se pueden manipular, estos gatitos tampoco… ¡Pero los niños si!

Y desgraciadamente razonamiento lógico y jurídico lo tenemos que deducir nosotros, señores, no dejemos solos a los juzgadores, no nos hagamos a un lado, y los abogados, defendamos a los niños de la violencia vicaria, en España se reconoce, en España se ha juzgado, pero además esta castigado y como dijo el maestro: “también en nuestras entidades “… pero yo quisiera saber ¿Cuáles han prosperado, qué sentencia tenemos o nos tenemos que esperar a un CAMPO ALGODONERO?

Les voy a poner una sentencia que a mí me causó… no sólo esa que les acabo de veter, en donde la mujer fue separada de sus hijos, por la familia del padre, de aquel que tenía las cinco capillitas, que desgraciadamente se murió, y la dejó con deudas, la dejó sin dinero, sin casa, pero lo peor es, que sin HIJOS, porque la familia del padre se los arrebató.

Señores, tenemos que ayudar a esas mujeres que hoy se sienten solas. A aquellas mujeres que se sienten desvalidas, ¡NO! Tenemos una oportunidad de vida, vamos a hacerlas grandes, vamos a hacerlas brillantes porque se lo merecen así, como cada una de nosotros que vive en esta sociedad estamos bien y estamos mejor, claro es, pero de nosotros depende que esas mujeres logren su cometido, aquí tenemos a un menor y les decía yo, ese menor le dice a su papá, que es veterinario: “¿Por qué cuidas a los animalitos, por qué les pones una cadena , los sacas a pasear , los acaricias y les das alimento; y por qué a mí , papá, no me das tiempo, no me das cariño y no me das esa oportunidad de integrar una familia?

TODOS MERECEMOS UNA FAMILIA, todos merecemos una mujer brillante, pero sobre todo una mujer libre, que no se sienta culpable sino responsable de su vida y su felicidad , muchas gracias.”

Vibrante y único fue el discurso que en varias ocasiones los presentes interrumpieron con aplausos, encontrar en la magistrada las palabras exactas que las víctimas necesitan escachar es un bálsamo y esperanza para quienes están ansiosos de justicia, esto fue solo para abrir boca, faltaba aún mucho por ver y escuchar la noche del viernes 21 pasado, el auditorio del centro cultural Juan Rulfo estaba ansioso de aprender y preguntar, ya vendría el momento y desde las redes llegaron infinidad de preguntas remotas, una intervención llamó poderosamente mi atención y la de la magistrada, coincidimos en formas de pensar, y quien llamó pata dar su opinión fue una DIPUTADA, ella, preocupada por el sesgo que en algunas ocasiones se le estaba dando al tema llevándolo solo al terreno de las mujeres víctimas, pero ¿Y LOS HOMBRES VICTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA DONDE QUEDABAN?; Toda la razón, la violencia vicaria abraca a toda la familia, y si me lo permiten en la próxima columna tocaremos el tema sobre la violencia vicaria en contra de los varones.

Por el momento, va mi reconocimiento a la intervención de la Dra. María de los Ángeles Rojano Zavalza, que en sus intervenciones lanzo más de un coscorrón a su gremio, instándolos a hacer un trabajo impecable en bien de la sociedad.