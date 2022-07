Tiene tiempo que ha venido sorprendiéndome el trabajo que ha hecho como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch.

Claudia Sheinbaum ha tenido un solo acierto desde que llegó como jefa de Gobierno, y este acierto ha sido haberle dado este nombramiento a García Harfuch .

El secretario de Seguridad Ciudadana (han querido erradicar la palabra “policía”, pero a él le vendría bien llamarle así) ha sabido hacer su trabajo totalmente pulcro, sin protagonismos ni escándalos; haciendo lo que tiene que hacer, vaya.

No es un hombre improvisado y a pesar de su juventud (40 años) tiene una amplia experiencia en temas de seguridad .

Es de los pocos que en el puesto que está tiene experiencia en lo que hace, no es de los que está en una Secretaría por “buena onda” y por ser leal con el presidente.

Anteriormente, yo ya tenía una buena opinión de él, pero por supuesto eso a nadie le interesaría, claro, o al menos hasta hace poco lo pensé así.

Ustedes que me leen, ya saben que soy muy tuitera y no sé si sabían, también soy chilanga, ahí nací , ahí me crié y ahí viví toda mi vida. Por lo que le tengo un grandísimo amor a mi ciudad y a las cosas que en ella pasan.

Recientemente como saben una chica fue asesinada por un señor que se dice haber sido su esposo dentro de el restaurante Suntory, en la alcaldía Benito Juárez, Justo a la que pertenecí toda mi vida, por cierto.

Me alegró mucho saber que habían detenido al asesino de la chica, pero luego, empezaron a circular versiones de que la pistola con la que había disparado el señor a la chica y que incluso era una pistola de oro, personalizada, y demás pues nomás no aparecía por ningún lado.

Y me indigné muchísimo. Pensé sin tener conocimiento de leyes ni nada que se le parezca, por pura lógica, que si arma no aparecía, entonces no habría delito que perseguir y entonces este asesino estaría libre como muchos agresores en este país.

Lo comenté en Twitter, como todo lo que pienso y siento, arrobando a Omar García Harfuch sin esperar, claro que no, que le contestara a una desconocida como yo, pero lo hizo.

Y posteriormente me mandó un mensaje directo diciendo que se ponía a mis órdenes y que estaba trabajando arduamente en el tema para que se hiciera justicia.

La verdad me quedé helada y pensé: ¿Cómo es que nadie ha mencionado a Omar García Harfuch como candidato para jefe de Gobierno o como para Presidente incluso para el 2024?

Claudia Sheinbaum lo colocó en ese puesto, pero la propia Sheinbaum no va a apoyar a nadie de sus cercanos para que le hagan competencia y el único que le haría competencia, y mucha, sería Omar García.

Quizá le prometería, si acaso, apoyarlo para ser jefe de Gobierno cuando ella gane. Y la verdad es que no sé si el quisiera aceptar o tenga pretensiones de algo más, pero es un hombre que se requiere para México, el país necesita a un hombre como él. Caballero y entregado a la justicia y a la verdad.

Un hombre que tampoco es de poder como muchos otros se ufanan de serlo y que por eso están donde están. Él viene de abajo, y a trascendido por la cultura del esfuerzo. Revisando su biografía me topé con que estudió en la misma universidad que yo (Universidad Intercontinental), en la CDMX. Una universidad que era muy neutral, que no era de fifís ni de personas adineradas. Y me sorprendió más aún eso, porque me habla de que desde abajo ha venido picando piedra y a llegado hasta donde está por mérito propio .

Claudia Sheinbaum no dejará que nadie se le acerque en la contienda, insisto. Pero no es lo que ella decida, sino el pueblo bueno y sabio, ¿cierto?

Ahora bien, si es que gana Claudia Sheinbaum y queda como presidenta y nos demuestra que sí quiere gobernar bien y que sabe cómo, tendría que tener muy de cerca a Omar García como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

Sí, sí, el mismo puesto que tiene ahora Rosita Icela Rodríguez pero que no ha hecho absolutamente nada más que pasear junto con el presidente por toda la República y nada más.

Incluso, yo desearía que Omar García Harfuch llegara aún más lejos: Una Jefatura de Gobierno o como secretario de Gobernación... y ¿por qué no?, como presidente de México.

Estoy segura, sin temor a fallar, que donde pongan a este caballero haría bien las cosas. Hoy por hoy no la debe de tener nada fácil, quién sabe hasta donde su “mero mero” jefe lo deja maniobrar.

Ojalá García Harfuch abra los ojos y se dé cuenta de cuan valioso es. Recordemos que está vivo de milagro porque sobrevivió a un tremendo atentado en su contra en Junio del 2020.

Seguro él mismo, después de un ataque así, se estará replanteando las cosas: ¿Qué hago aquí y en qué puedo servir? Después de vivir tan cercana a la muerte, uno se replantea estas cosas.

Sé que él sabrá decidir, pero espero, también, que tenga el valor de ir por más, porque insisto, México lo necesita.

Si Omar García Harfuch fuera candidato en este momento, votaría mil veces por él.

Es cuanto