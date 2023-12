“Un equipo de futbol es como un piano. Necesitas a ocho personas que lo muevan, y tres que puedan tocar el condenado instrumento.” BILL SHANKLY

“Aunque dijiste sí al hombre equivocado, espero que eso no te haga decir no al hombre adecuado.” LISA KLEYPAS

Xóchitl creó expectativa con la presentación de su equipo; tanto así que la misma Claudia le copió la idea (aunque esta última la llevó a cabo días antes).

Hablando de la hidalguense, resulta que tenemos claros y obscuros. La acompañarán varios cartuchos quemados que no ilusionan ni levantan. Santiago Creel, Rubén Moreira (asusta, de hecho), Carolina Viggiano, Josefina Vázquez Mota, entre otros.

Tristemente no hay quien hable por la sociedad civil de en serio. Margarita Zavala diputada federal, ex primera dama, es quien llevará el tema en ese equipo de campaña. Nada contra ella, pero existen muchas destacadas personalidades que sí son parte de la sociedad civil, que estarían más que encantadas (y con conocimiento) para incluir los sentires ciudadanos y no tanto los políticos… Margarita podía haber estado en otros temas; ningún político debería estar encargado de este otro.

Y me he detenido especialmente en esto de la sociedad civil puesto que está visto que es esta la que más ha apoyado a Xóchitl, al INE y a la SCJN. Solo digo…

Una gran ausencia que causa resquemor y extrañeza es la de Beatriz Paredes. Política atemporal que bien sabe tejer alianzas, escuchar puntos de vista divergentes y unir.

En el mismo sentido, ¿para que apuntar a sus hijos en la campaña? ¿Por qué ese afán de meter a los vástagos en algo que les expone? Los hijos, no importando la edad y preferencias políticas, evidentemente siempre podrán apoyar a los padres, pero idealmente sin estar bajo el escrutinio público e inmiscuidos de lleno en sus actividades políticas.

Mas no discutamos más lo relativo a la conformación del equipo de Gálvez. Me interesa, en cambio, destacar la importancia de solidificar dos mancuernas que son vitales para impulsar a Xóchitl.

Me refiero en primer término a Santiago Taboada. En este momento —para ella y también para él— resulta vital hacer equipo por lo que a la CDMX se refiere.

La importancia de Taboada ya fue señalada por el mismísimo López Obrador al meterse de lleno a conducir la campaña de Clara Brugada. También lo evidenció la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México al haberle negado a Santiago su licencia definitiva (y con ello el registro). No se trató únicamente de una jugarreta para retrasar el proceso; están avisando que no les gusta competir contra él.

Es urgente que Xóchitl se dé cuenta que ahí tiene quizá la llave para derrotar —o al menos meterle un buen descontón— a Claudia Sheinbaum; la capital del país ganada por Taboada. Sí.

La segunda mancuerna que debe tomar en cuenta urgentemente es Ricardo Anaya. Viene de vuelta a México con el Senado —por lo pronto— como destino. Sabe de técnicas legislativas, también es rápido para contestar de manera inteligente y bien informada a las puyas de López Obrador. Pero lo fundamental: será intocable. Con Anaya, Xóchitl podría concentrarse en la campaña vs. Claudia y que sea él quien le conteste a López Obrador y a todos de la 4t cada vez que intentan descarrilarla.

En ambos casos, momento de compenetrarse y enfrentar al régimen, al partido en el poder y lo que ya es una elección de Estado.

Giro de la Perinola

He hablado aquí de las mancuernas. Antes, en otra contribución, de las temáticas que considero son vitales para conducir precampaña y campaña. Los resultados de las pruebas PISA 2022 para México, apenas dados a conocer ayer por la OCDE, solo lo constatan.