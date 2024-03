“Nadie debe cometer la misma tontería dos veces; el abanico para elegir es suficientemente amplio.” JEAN-PAUL SARTRE

“Tener excusa no es lo mismo que tener justificación.” MARÍA ORUÑA

En palabras de la candidata presidencial de ‘Fuerza y Corazón por México’, aquí alguien “se apendejió”… otra vez. Precisamente porque la ley es la ley, el equipo de Xóchitl debería de ser el primero en respetarla y no exhibir a su candidata. Miren que sugerir usar el logo del INE en los promocionales de Gálvez y de la coalición opositora es una reverenda y absoluta estupidez. ¿En qué cabeza cabe? Ni siquiera cómo “sugerencia”.

Sorprende que, teniendo en el frente opositor a ‘viejos lobos de las aguas electorales turbulentas’, nadie le pudiera decir a la abanderada que NO se puede plagiar el logo del INE o utilizarlo de esa forma ni para esos propósitos. ¿En serio no tienen un buen abogado electoral?, ¿nadie leyó la ley?, ¿uno, alguien, quién sea? Lo que proponen raya en lo inútil, en lo ilegal y pone a la hidalguense en un brete.

De hecho, el INE ya le solicitó a Xóchitl eliminar las imágenes que propuso en el sentido de que dicho instituto haga una campaña sobre el no-uso electoral que se le debe de dar a los programas sociales. No solo eso, el órgano ya inició un procedimiento de oficio en contra de Gálvez por haber utilizado el logotipo del INE en sus redes sociales.

Ni el “hombre Constitución” (Santiago Creel) ni Max Cortázar, vicecoordinador de campaña, le dijeron nada. Ya no se diga Alito Moreno y demás “conocedores” de las elecciones…

Quien en esta ocasión sí contestó de manera rauda fue la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Señaló que es inadmisible que se trate de confundir a la ciudadanía con una campaña que NO nace —ni tiene porqué nacer— del órgano electoral. Seguramente alguien le dio el pitazo desde Morena, y con justa razón.

Y no, por supuesto que NO defiendo el descarado uso —y abuso— que le ha dado este régimen a los programas asistencialistas —que no sociales— (ya lo he dicho, esta es una elección de Estado en pleno), ¡pero eso no significa que considere que es función y responsabilidad del INE hacer una campaña de concientización sobre la naturaleza de dichos programas!

Esto es muy importante: el Instituto puede amonestar, sancionar incluso, a Morena y al oficialismo (que eso no sea efectivo, es otra historia), pero eso no es sinónimo de tomar las riendas de la Secretaría del Bienestar y tampoco de aclarar a la ciudadanía el qué, el porqué y el para qué de los programas sociales.

Haciendo un símil: es como cuando la CNDH empezó a entregar sus ‘informes de violencia política’ sin tener facultades para intervenir en temas electorales. No sorprende que el TEPJF haya determinado que eso es inconstitucional…

Xóchitl podría pedirle —haberle pedido— al INE que instruya a los gobiernos federal y locales se vuelva a utilizar la leyenda: “este programa es ajeno a cualquier partido político…”, pero de eso a lanzarse a que PAN-PRI-PRD usen el logo del INE y le soliciten al órgano electoral hacer lo que es una función de la dependencia del Bienestar… Desafortunadamente, NO es función del INE impedir una elección de Estado. Simplemente no es su función.

Lo que es más, como si le faltaran, ¡la oposición le presenta más herramientas al autócrata de Palacio! Ese quien clama que “un fraude [un golpe de Estado técnico] soltará a los tigres”. ¿De verdad no ven que es López Obrador (y sus 22 gobernadores) quienes pueden llevar a cabo fraude electoral como tantas veces ha ocurrido desde el poder en la historia de México? AMLO busca el conflicto para tener una excusa de continuar a mando de Presidencia y Xóchitl se lo está ofreciendo en bandeja de plata.

Giro de la Perinola

Santiago Nieto Castillo no puede lanzarse como senador de Querétaro por la 4t. Deberá decirle adiós al fuero y a la impunidad. La sala regional del TEPJF en Toluca determinó que no cumple con el requisito de residencia EFECTIVA y ELEGIBILIDAD. ¿O ustedes qué creían? ¿Que Morena y el propio titular del Ejecutivo no se la iban a cobrar?