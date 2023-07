No le serás eterno.”

No basta

“Tú y yo, ale, ale, ale

Go, go, go, ale, ale, ale

Arriba va, el mundo está de pie

Go, go, go, ale, ale, ale

La vida es

Competición

Hay que sonar

Ser campeón

La copa es

La bendición

La ganarás

Go, go, go.”

RICKY MARTIN