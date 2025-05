El domingo votaré. Tengo mi propia lista —mi propio acordeón— para los cargos de ministros y ministras de la SCJN. En la casilla decidiré por cinco mujeres y cuatro hombres, pero estas personas son mis favoritas:

Candidata número 09 , Fabiana Estrada Mena . Por su preparación de excelencia y, sobre todo, por su experiencia de 20 años como asesora de dos presidentes de la corte suprema.

Candidata número 03 , Lenia Batres Guadarrama . Porque se atreve abiertamente a expresar su exigencia de que Ricardo Salinas Pliego pague sus impuestos.

Candidata número 08 , Yasmín Esquivel Mossa . Porque, a pesar de los escándalos de sus tesis, los mejores juristas que conozco prefieren que siga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Candidata número 12 , Paula María García Villegas Sánchez Cordero . Por su extraordinaria preparación.

Candidata número 15 , Mónica Arcelia Güicho González . Por su buen currículum y su honestidad.

Candidata número 16 , Sara Irene Herrerías Guerra . Por un gran elogio que Ciro Gómez Leyva le dedicó cuando ella lo atendió por el atentado que estuvo a punto de costarle la vida al periodista de Radio Fórmula y Excélsior : "es el ministerio público que, imagino, muchos mexicanos quisieran encontrar" porque pone "siempre en primer lugar a las víctimas".

Candidata número 22 , Loretta Ortiz Ahlf . Por su trayectoria académica, su integridad y su buen trabajo en la SCJN actual.

Candidato número 34 , Hugo Aguilar Ortiz , el candidato indígena. Por su destacada preparación, pero sobre todo porque ha entregado su vida profesional a la defensa de los derechos indígenas.

Candidato número 38 , Edgar Corzo Sosa . Por su currículum académico más que destacado

. Por su currículum académico más que destacado Candidato número 48 , Arístides Rodrigo Guerrero García . Por haber realizado la mejor campaña electoral. Lo merece por creativo.

Ciro, AMLO y Salinas

Ayer dije aquí que Ciro Gómez Leyva forma parte del grupo de columnistas que desea que se peleen la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. No debí haber incluido a Ciro entre quienes buscan tal rompimiento. Ciro no es así, no es grillo. No agrego nada a tal juicio.

Dije también que Gómez Leyva está obsesionado buscando a AMLO. Aclaro que no es la primera vez que Ciro hace algo así. En 1998 él decidió buscar a otro expresidente —también muy mediático y polémico— que huyó de México. El esfuerzo de Ciro Gómez Leyva se vio recompensado cuando consiguió unas fotos de Carlos Salinas de Gortari en Irlanda, en las que claramente este expresidente estaba vestido como se disfrazan en las películas los fugitivos con miedo a ser reconocidos.

La única diferencia es que al finalizar el siglo pasado Ciro sí buscaba a un presidente verdaderamente escondido que se fue del país por miedo a que le pasara lo mismo que a su hermano Raúl: que lo arrestaran. AMLO no está escondido, en esto se equivoca Gómez Leyva: simple y sencillamente es un artista de la política convencido de que si se presentara ahora en público, generaría un debate que distraería a la presidenta Sheinbaum y que sería utilizada su aparición por los enemigos de la 4T para sembrar grilla de la que estorba.

Si las elecciones de Nuevo León se celebraban hoy…

MetricsMx realizó una encuesta para evaluar las precandidaturas de las distintas opciones políticas a gobernador o gobernadora de Nuevo León. En las siguientes imágenes se ven los resultados.

Encuesta de MetricsMx sobre las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027. (Eduardo Díaz)

