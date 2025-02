Hace no mucho entró a la lucha libre americana de la WWE un luchador de Ecatepec, el famosísimo Penta que tiene como lema ser el “cero miedo”. En alguna entrevista explica que empezó a usar el lema de “cero miedo” cuando le dijeron que el nombre de Pentagon estaba maldito y que todos los que se lo habían puesto no habían acabado bien. Él dijo que no tenia miedo de las maldiciones y de ahí eligió el mote de Cero Miedo con la característica señal que hace con los dedos. Dice que ser “cero miedo” se convirtió en un estilo de vida y que ha sido inspiración de muchas personas que lo siguen. Esto de ser el “cero miedo” le sirvió a un admirador que tenía cáncer y usar su lema le sirvió para enfrentar el duro tratamiento al que se tuvo que someter.

El Penta es una persona que da espectáculo y que lo relacionen con su lema lo hace mas fuerte. Imagino que las personas que asesoran a los magistrados tienen la misma idea que los que le ponen apodos a los luchadores o tienen de asesor al Perro Bermudez para este asunto.

Solo vean la lista de los apodos con los que querían salir en las boletas del INE:

- Magistrado del Cambio

- Magistrado del Pueblo

- Abogado del Pueblo

- Defensor del Pueblo

- Juzgador de la Nación

- El Juez del Pueblo

- Jueza de la Verdad

- El Juez de Barrio

Y la más exagerada de todas, por no decir una grosería, “El Ángel de la Justicia”.

Mire que Marco Antonio Rojo quería que le pusieran el Juez de AMLO.

A todos los que solicitaron poner estos sobrenombres ridículos deberían de ser invitados a tener una lucha con el Penta y si le ganan podrían mantener su apodo y su cabellera. Si esto le parece ridículo, más ridículo es que busquen engañar a la gente con ese tipo de apodos. Solo por ridículos deberían de bajarlos de las boletas.

¡Ánimo!