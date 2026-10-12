La aerolínea Volaris a cargo de Enrique Beltranena acaba de anunciar una nueva ruta para la próxima temporada alta de invierno, y es que se están expandiendo más allá de las fronteras de México.

Este nuevo vuelo tiene como fecha de arranque el 2 de diciembre, y será saliendo de la Ciudad de Guatemala con destino a Orlando, Florida, la casa de Disney World. Uno de los principales destinos turísticos que hay en los Estados Unidos, que es visitado por millones de personas, sobre todo a fin de año aprovechando las vacaciones de invierno, visitando la segunda casa del ratón Mickey, con un clima envidiable en esa época del año.

Pero no crean que solamente se puede visitar Disney World; Orlando es conocida precisamente como la “capital de los parques temáticos”, pues también pueden visitar los Estudios Universal, que es una visita más que obligada si son amantes del cine, y por supuesto SeaWorld, además de contar con una infinidad de outlets, ideales para hacer “shopping”, pensando sobre todo en los compromisos de diciembre.

También pueden visitar el “Kennedy Space Center”, para todos apasionados de la historia de la vida aeroespacial, el Jardín de los Cohetes Espaciales, o revivir la llegada a la luna en su Centro Apolo; y ¿por qué no? vivir una experiencia en un simulador como el Transbordador Especial Atlantis o el Salón de la Fama de los astronautas norteamericanos; y ya entrados en gastos, incluso tener una charla con alguno de ellos.

Por supuesto, Orlando se caracteriza por ser un lugar que cuenta con uno de los espacios de convenciones más grandes de los Estados Unidos; por otro lado, esta nueva ruta de Volaris se convierte en una opción para conocer Guatemala.

Por ejemplo, su capital original Antigua, considerada Patrimonio de la Humanidad, es una oportunidad que no se pueden perder, es un increíble viaje en el tiempo y qué decir de las ruinas mayas de Tikal, o su lago de Atitlán. Eso sin contar con que Guatemala es una capital vibrante de Centroamérica.

A través de un comunicado Volaris dio a conocer esta nueva ruta, y para el director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad, Ronny Rodríguez Chan:

“Guatemala es un país muy importante para Volaris. Durante más de 11 años hemos construido una relación sólida con nuestros clientes y hemos trabajado para ampliar las opciones de conectividad desde el país. Con la nueva ruta hacia Orlando damos un paso más en este compromiso, acercando a más familias, viajeros y oportunidades entre Guatemala y Estados Unidos”.

Al respecto, el titular de la autoridad aeronáutica guatemalteca, Tomás Aldecoa manifestó:

“Como Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora nos alegra mucho formar parte de la historia de éxito de Volaris en Guatemala, que llega ya a 12 años de logros como el que hoy se anuncia, con una nueva ruta entre Guatemala y Orlando Florida, Estados Unidos. Para este crecimiento nos hemos estado preparando y esperamos que por el bien del país estos progresos sigan”.

Y es que para Volaris, Orlando no es un destino desconocido, desde el año 2012 comenzó a operar varias rutas saliendo de la Ciudad de México y por lo menos hasta septiembre pasado ha transportado 1.5 millones de pasajeros.

También tiene rutas saliendo de Querétaro, Guadalajara y de San José en Costa Rica, con lo que han logrado transportar más de 230 mil pasajeros a dicho destino.

Por otro lado, Volaris tiene presencia en el vecino país de Guatemala desde junio de 2015, y hasta el mes de agosto el intercambio de pasajeros ha sido de alrededor de más de 3 millones, con más de 29 mil operaciones.

Tan solo durante el mes de agosto Volaris transportó a más de 34 mil pasajeros, conectando a dicha ciudad centroamericana con destinos como Los Ángeles y la Ciudad de México.

Reitero, esta nueva ruta comenzará el 2 de diciembre saliendo los lunes, miércoles, viernes y domingos, y tendrá una frecuencia saliendo de Orlando a las 11:48 y llegando a Guatemala a las 13:51; y el regreso saliendo de Guatemala a las 14:56 y llegando a Orlando a las 19:08.

Una gran oportunidad para ir de vacaciones, o en viaje de negocios, o para visitar familiares, tanto en Orlando como en Guatemala. También es una nueva opción para que los mexicanos visiten Guatemala, y después se vayan a dar una vueltecita a Orlando, Florida.