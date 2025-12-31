Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores seguirán en el año 2026 viviendo en las calles; no tienen otra opción, sus contextos de vida no les permite tener un bienestar general, y las autoridades responsables de trabajar por el bien común no logran alcanzarlo con discursos.

“148 millones de niños menores de cinco años sufren un retraso del crecimiento, además de que el número global de niños sin escolarizar ha aumentado en seis millones a partir de 2021, para llegar ahora a 250 millones”. (ONU, 2024).

Trabajar por el bien común va más allá de los discursos vacíos. Hoy por hoy, observo a más medios de comunicación de México involucrarse a fondo para dar a conocer las terribles violaciones a los derechos humanos de las personas, visibilizar es responsabilidad de todas y todos.

Existe un mundo con desigualdades. La globalización es excluyente, grupos vulnerables han quedado fuera, no todas las personas son beneficiadas con los avances de la aceleración tecnológica, la automatización, la Inteligencia Artificial (IA), las exportaciones, las economías que traspasan fronteras, así como la migración en busca de una mejor calidad de vida. Hasta muchos delincuentes operan a nivel nacional e internacional: crimen organizado y trata de personas.

Las naciones están interconectadas, es una gran ventaja y oportunidad para que los países en vías de desarrollo, estudien y adquieran los conocimientos de los casos de éxito, elaboren leyes y políticas públicas enfocadas en la justicia social y equidad de género, para avanzar en el bienestar de las familias.

En 2025 escribí mis columnas en SDPnoticias sobre derechos humanos, exigiendo el bien común de millones de personas a nivel nacional e internacional, algunas tituladas: Raquíticas políticas públicas; 77 años de lucha por el respeto a los Derechos Humanos; El hambre: silenciosa violencia; 16 días de activismo contra la violencia de género; Compromiso para erradicar la violencia: #NoHayExcusa; El hartazgo y la generación Z.

Alto a las agresiones sexuales: Urge un cambio cultural; contradicción moral; trabajemos en la prevención del suicidio. En este último tema que nos vulnera como sociedad destaqué que lamentablemente “cada año, más de 720,000 personas fallecen por suicidio. Existen silencios que buscan ayuda, pero las autoridades han hecho oídos sordos ante esta dolorosa problemática que prevalece en la época contemporánea”.

Sí, existen silencios que callan la violación a sus derechos, no todos tienen la oportunidad de alzar la voz y exigir una mejor calidad de vida, no pueden visibilizar las carencias que los lastiman diariamente, los grupos en situación de vulnerabilidad son testigos de las malas decisiones que durante décadas las y los gobernantes tomaron, y sin ningún arrepentimiento no trabajaron para toda la gente.

“Nuestra Agenda Común”, presentada en septiembre de 2021 por la ONU, con el objetivo de dar un fuerte impulso a la Agenda 2030, y que las y los involucrados se comprometieran a trabajar de forma global en los objetivos de desarrollo sostenible, aún no presenta los resultados esperados para que exista el bien común.

La teoría de las ventanas rotas, recomienda repararlas.