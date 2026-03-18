Resulta importante el trabajo que realizan la academia y la ciencia a nivel mundial porque a través del conocimiento, las y los gobernantes podrían mejorar su forma de gobernar, priorizando el impulso del desarrollo sostenible para alcanzar en el largo plazo un bienestar generalizado.

La pobreza continúa vigente en una época en donde el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, con su presidente Donald Trump, busca imponer su ley para erradicar a los malosos, lo que ha originado decesos de niñas, niños, mujeres, hombres, así como desplazamientos, hambre, crisis humanitaria en diversos territorios.

“Más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza extrema en 2030.” (ONU).

No basta con que los gobernantes se rasguen las vestiduras frente a sus gobernados prometiendo mejorías en el bienestar de sus vidas, mientras impera la violación a los derechos humanos de millones de personas que viven en la indefensión. No respetan las leyes ni los tratados internacionales. Violadores de derechos humanos.

El trabajo para alcanzar la paz mundial al parecer cada día se esfuma en el tiempo, parece un sueño inalcanzable, los periodistas de los medios de comunicación nacionales e internacionales nos informan sobre las muertes de infantes, sobre madres que abandonan a sus bebés en las calles, hijos que matan a sus padres, asesinos seriales, gobernantes corruptos, líderes de la Iglesia Católica pederastas. Delincuentes.

La Resolución 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue presentada y destaca un párrafo muy importante en el documento sobre la violencia asociada al crimen organizado, caracterizada por su extrema crueldad.

“Incluye atentados en zonas urbanas, violencia durante procesos electorales, ataques contra candidaturas políticas y periodistas, hechos violentos en centros penitenciarios y acciones armadas en zonas rurales. Estas dinámicas buscan asegurar el control territorial, garantizar la impunidad, dominar rutas de tráfico ilícito y apropiarse de recursos naturales.” (CIDH).

El crimen organizado y la trata de personas operan ilícitamente de forma mundial, quién se los permitió, quiénes se los siguen permitiendo, por qué continúan esclavizando sexualmente a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, en cualquier rincón del mundo. Se han enriquecido a través de la globalización, gracias a los avances de la tecnología, mientras otras personas se han convertido en víctimas. No afectan solamente a una nación, perjudican a diversas naciones al mismo tiempo. Resulta urgente que los gobiernos continúen operando coordinadamente en la prevención de actividades ilícitas a nivel global.

La terrible situación a nivel mundial: trata de personas; crimen organizado; hambre, hambruna; pobreza y pobreza extrema; esclavitud del siglo XXI; madres buscadoras silenciadas; desplazamientos; migración; suicidios; violencia de género; feminicidios; muertes, matanzas; desaparecidos; niñas, niños y adolescentes que viven en las calles con bebés en brazos; niñas criando niños; consumo de drogas; falta de empatía; violencia normalizada; y deshumanización.

En México nos hacen falta más de 100 mil personas. No han regresado a sus hogares.