La Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está atravesando por momentos más que complicados. Desde febrero de este año la cadena de televisión abierta estadounidense Columbia Broadcasting System (CBS) dio a conocer que el 90% de las torres de control de nuestro vecino país, se encuentran operando por debajo de los estándares mínimos de seguridad, y al parecer no está surtiendo efecto la campaña para reclutar más controladores aéreos.

Y es que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) creado para “acabar con la pesada carga burocrática de los Estados Unidos de Norteamérica”, y que es manejado por el multimillonario Elon Musk , ha realizado varios despidos dentro de la FAA que ha puesto lo pelos de punta a no pocas personas.

Por eso no resulta nada extraña la medida que acaban de anunciar, para “aligerar” la carga de trabajo y evitar futuros accidentes. La FAA informó junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) que prohíbe la operación de helicópteros en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

La iniciativa de Trump de recortar la plantilla de trabajadores, ha alcanzado a casi todas las agencias federales, entre ellas la FAA. De hecho, el Centro de Asuntos Públicos de Associated Press (AP) realizó el mes pasado una encuesta, y los resultados son sorprendentes:

El 64% de los encuestados afirmaron que volar es relativamente seguro; pero contrasta con la cifra que arrojó en 2024 la pregunta “para usted, ¿volar dentro de los Estados Unidos es seguro?”; el año pasado el 71% afirmó que volar era relativamente seguro.

Para Isaac Stanley-Becker, redactor del medio The Atlantic, las consecuencias de los recientes recortes a la FAA son más graves de lo que se puede observar a simple vista. En su opinión, se complica porque se está despidiendo a personal que estaba a prueba, además que otra de las medidas que se ha implementado es ofrecer a los trabajadores su “jubilación anticipada”.

Entonces se merma la fuerza laboral y los que se quedan, tienen que extender sus horas de trabajo, lo que únicamente trae una sobre explotación que no tardará en estallarle en la cara a la administración de Trump.

A pesar de que la FAA trae una intensa campaña para la contratación de personal de control de tráfico aéreo, no ha tenido la respuesta que se esperaba, porque no es el único personal del que hay déficit, también falta gente enfocada a vigilar los lineamientos y aplicación de la seguridad aérea, así como faltan mecánicos que mantienen los equipos al día para una mejor gestión del espacio aéreo. En entrevista, el periodista Isaac Stanley-Becker declaró a PBS News:

<i>“…los especialistas en información aeronáutica. Son quienes actualizan las cartas, los mapas y los datos clave tras interrupciones o perturbaciones en el espacio aéreo, el clima, desastres naturales, una colisión o la investigación de un accidente. Descubrí que, gracias a la combinación del programa de indemnización por despido y el despido de empleados en período de prueba, alrededor del 12 % de estas personas han dejado la agencia o están a punto de hacerlo. Y esa es una función muy importante.”</i> Isaac Stanley-Becker para PBS News

En esta misma entrevista Stanley-Becker expresa el conflicto de interés que existe entre Elon Musk y la FAA, porque ha ofrecido que se utilice su empresa Starlink , para actualizar el sistema de comunicación que se tiene.

Y además nos arroja un dato revelador: podemos saber que el sistema que utiliza la FAA data del 2002, que todavía utiliza cableado de cobre y que a pesar de que en 2023 la empresa Verizon ganó la adjudicación para la renovación del sistema, Musk no ha quitado el dedo del renglón para que sea su empresa la nueva proveedora.

Stanley-Becker no retira su lupa, y en esta entrevista revela:

<i>“Hay preocupaciones. Y creo que varias de estas personas piensan en el peor de los casos. Y su preocupación […] es que la red de comunicaciones de esta agencia crucial dependa de este multimillonario aliado de Trump. ¿Y si decidiera tomar un rumbo diferente o tomar una medida drástica? Hemos visto cómo se utilizan las terminales Starlink en el conflicto de Ucrania con Rusia.</i> <i>En 2022, Musk decidió desactivar algunas de esas terminales porque no quería que se usaran en una ofensiva contra Rusia. Esto generó muchas críticas en aquel momento. Pero la preocupación es: qué pasaría si, debido a una acción adversa de la FAA, [Elon Musk] se enfureciera tanto que intentara usar las terminales utilizadas como parte de la infraestructura de comunicaciones como palanca. Y eso, creo, sería el peor escenario posible para la agencia”.</i> Isaac Stanley-Becker para PBS News

Y es que antecedentes hay; en octubre del año pasado la FAA dirigida por Mike Whitaker, hasta antes de la llegada de Donald Trump, multó a la empresa SpaceX, lo que desató la furia de Elon Musk en contra de Whitaker, quien denunció una “guerra legal” en su contra por parte de la agencia que regula la aeronáutica en el vecino país.

Lo hasta aquí narrado es un segmento muy pequeño de la entrevista que pueden encontrar en el medio PBS News, que dura alrededor de 7 minutos pero que nos deja muy en claro que la cosa no pinta nada bien para la FAA. Si les interesa, pueden encontrar el video con el título “How DOGE’s cutbacks at the FAA could affect aviation safety”.

Resulta muy llamativo que una ONG como el Centro Legal de Campaña (CLC), que lucha por hacer accesible para todos los ciudadanos el proceso político estadounidense, haya solicitado al inspector general interino del Departamento de Transporte que investigue si las decisiones de la FAA con respecto a Starlink fueron influenciadas indebidamente.

Esto derivado de las declaraciones de Musk quien afirma que está asesorando de manera directa a la FAA, y que Starlink ya está operando en algunos puntos, a pesar del contrato que se tiene con la empresa Verizon.

Hasta el momento ha trascendido la pretensión de cancelar el contrato con Verizon de 2,400 millones de dólares para que sea Starlink -la empresa de Musk- quien provea el servicio a la FAA, para el sistema de control de tráfico aéreo.

Por eso el CLC ha solicitado se realice una investigación profunda al respecto, con la finalidad de saber si Elon Musk ha violentando las leyes. Así se dio a conocer por la columna escrita por Alison Durkee, para Forbes, que cabecea con el siguiente título “Elon Musk recibe su primera denuncia formal por conflicto de intereses en el acuerdo entre la FAA y Starlink”.

Seguiré observando este drama, y de verdad esperamos que a la gente que trabaja dentro de la administración Trump los hagan entrar en razón y que no pongan en riesgo la seguridad aérea que tanto ha costado.