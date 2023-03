La palabra vesania es un cultismo. Lo dice alguien en el sitio etimoligias.deChile.net y supongo que eso es verdad. El Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española define a vesania como locura furiosa. Así veo a veces a la comentocracia nacional: enloquecida y rabiosa. En lo que sigue utilizaré un artículo del columnista Enrique Quintana —un hombre normalmente moderado— para tratar de justificar mi diagnóstico.

Aunque lo intentó, el señor Quintana, director de El Financiero, en su columna de ayer sábado no pudo ocultar la irracionalidad de sus argumentos ni la furia implícita en sus pronósticos . Este analista, experto en periodismo económico, de plano piensa que todo lo positivo que puede tener para México la instalación en Monterrey de la gigaplanta de Tesla —empresa de Elon Musk— queda anulado por el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Así de absurdo.

Y, por lo demás, ya entrado en rabiosos disparates don Enrique Quintana sentencia que si el señor Jacobo no vuelve al INE, entonces habrá serios conflictos preelectorales y poselectorales en 2024. Y ya sabemos lo que tales conflictos significan: el desorden total.

Veamos con detalle el artículo de Quintana “Muy bien para la economía y muy mal para la política de AMLO”. El diagnóstico económico del director de El Financiero no puede ser más positivo para México :

“La economía va mejor de lo que se anticipaba y han surgido signos muy alentadores, como el anuncio del arribo de Tesla a México”.

"El indicador oportuno de actividad económica que publica el INEGI creció a un ritmo de 2.8 por ciento en enero; el del consumo privado lo hizo a una tasa de 2.9 por ciento mientras que la industria manufacturera creció en 5.5 por ciento".

"Las exportaciones no petroleras crecieron 26.9 por ciento y las remesas fueron superiores en 12 por ciento a las de enero del 2022, además de que establecieron un récord histórico para un primer mes del año".

“La tasa de desempleo se ubicó en 2.9 por ciento de la población económicamente activa, la cifra más baja desde que hay registros”.

“Las ventas de autos en el mes de febrero crecieron a un ritmo anual de 28 por ciento”.

“El tipo de cambio del peso frente al dólar cerró el viernes pasado en niveles de 17.95 pesos, algo que parecía inalcanzable”.

“La nota discordante entre los indicadores económicos corresponde a la inflación”. Pero “preocupa hoy menos que antes”. Ello gracias a los “robustos indicadores de actividad económica” que descartan “una recesión, al menos una profunda o prolongada” a finales de este año o principios del próximo.

“Un factor adicional que debe ponerse sobre la mesa es el efecto del nearshoring y la atracción a la inversión extranjera directa que está ejerciendo”.

"La confirmación de la construcción de una gigaplanta de Tesla en Monterrey tendrá un efecto simbólico de gran impacto, pues acelerará los procesos de decisión de inversión en México que ya estaban en curso desde el año pasado".

"Probablemente, en 2023 ya se podrá observar en la inversión foránea y en las exportaciones de manufacturas, el impacto de la relocalización industrial global que está teniendo lugar".

De ahí, el señor Quintana se va a la política, que ve caótica:

“Casi a la par que Elon Musk anunciaba la construcción de su nueva planta en México, se promulgaban las reformas que constituyen el llamado plan b para transformar el sistema político electoral”.

"Como se anticipaba, más tardó en publicarse que en presentarse toda una serie de impugnaciones, comenzando con la relativa a la destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo".

”. Eso ha llenado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de recursos contra el plan b .

. “Como en pocas ocasiones de la historia, las resoluciones del poder judicial van a tener una trascendencia enorme en la vida política del país”.

“Quizás por ello, las agresiones del presidente de la república a la corte sean igualmente sin precedentes”.

“Esa circunstancia puede causar malestar social y conflictividad en los siguientes meses”.

El plan b “puede generar conflictos preelectorales y crear el potencial de conflictos postelectorales si los resultados de la elección en el Estado de México fueran muy cerrados”.

¿Vivimos en una democracia?

Un hombre sabio, José Agustín Ortiz Pinchetti —actualmente titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales— hizo esa pregunta en un artículo publicado en La Jornada. Su respuesta es interesante y está basada en la Constitución: “El artículo tercero de la Constitución aporta una definición bastante buena y sencilla: la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político”. A partir de ahí, José Agustín realiza un apunte sobre lo positivo que ha ocurrido durante el gobierno de AMLO, parecido al de Quintana en lo económico, aunque más completo:

“Un estudio reciente del Inegi reveló que los mexicanos se encuentran satisfechos con su vida y las condiciones que la rodean”.

"Las inversiones privadas han aumentado, lo cual generará gran captación de recursos y empleos".

“Se construirá en Nuevo León una planta para la creación de vehículos eléctricos , lo cual traerá a México una inversión por aproximadamente 5 mil millones de dólares”.

"Se construirá en Nuevo León una planta para la creación de vehículos eléctricos, lo cual traerá a México una inversión por aproximadamente 5 mil millones de dólares".

“En apoyo a los trabajadores, desapareció la figura conocida como outsourcing , que violentaba sus derechos”.

"En apoyo a los trabajadores, desapareció la figura conocida como outsourcing, que violentaba sus derechos".

“El número de días de vacaciones creció de seis a 12 por año”

Con objetividad, José Agustín enumera también los pendientes para consolidar la democracia en México:

“Uno de ellos es el de disminuir la violencia, ya que a pesar de la reducción de los homicidios dolosos, este sexenio podría proyectarse como el más violento de los últimos tiempos”.

“El sistema de salud aún se está perfeccionando. Entre los puntos que impiden el bienestar del pueblo está la triste realidad heredada en las áreas de salud. Hay déficits en el abastecimiento de medicamentos y en el número de médicos especialistas disponibles”.

Añado argumentos que demuestran la salud de la democracia mexicana:

La suerte del plan b electoral —incluida la suerte laboral del señor Edmundo Jacobo— la decidirá el poder judicial. Como debe ser.

Lo que la corte suprema y el tribunal electoral determinen eso se hará, guste o no a AMLO, a la oposición y a la comentocracia. Como debe ser.

Lo más decente y democrático que puede haber es que, ante un fuerte debate sobre los recientes cambios a la legislación electoral, sea el árbitro el que el que diga quién tiene la razón. Y eso ocurrirá.

Por lo tanto:

Si se confirma el despido de Edmundo Jacobo no se anularán los efectos positivos de la inversión de Elon Musk en Monterrey. Decir lo contrario es locura de columnistas.

Si se reinstala a Edmundo Jacobo en su cargo lo único que lamentaremos es que el INE habrá perdido la oportunidad de deshacerse de un salario elevado.

. Si el plan b resulta constitucional porque así lo considere la corte, en 2024 hará elecciones libres, limpias… y mucho más baratas que en el pasado.

Si el plan b resulta inconstitucional porque así lo considere la corte, en 2024 hará elecciones libres, limpias… y tan excesivamente costosas como las del pasado.

Lo importante es que, pase lo que pase con el plan b y con el empleo de Edmundo Jacobo: (i) las inversiones de Elon Musk en México no se detendrán, y además llegarán muchas otras que con empleos beneficiarán a la gente, y (ii) tendremos elecciones correctas: ya de la interpretación que hagan de la Constitución siete ministros y cuatro ministras dependerá si la muy consolidada —y creo que en cualquier caso indestructible— democracia mexicana se ajusta a las exigencias de la austeridad republicana para llevar más recursos a programas sociales, o si continúa la fiesta del derroche en el INE.

Lilly Téllez, Maru Campos, Xóchitl Gálvez… y Santiago Creel

En El Universal leí que la senadora Lilly Téllez está dispuesta a retirar sus aspiraciones presidenciales para apoyar la candidatura de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

¿Tendría más posibilidades Maru que Lilly en las elecciones de 2024? No lo sé, tal vez sí por una única razón: la primera es política profesional y la segunda no ha dejado de ser periodista. Y es que en el oficio de la política resulta fundamental cuidar las palabras para no meterse en problemas, y Maru Campos lo sabe hacer; por su parte, la gente dedicada al periodismo dice lo que se le antoja y le da igual si le beneficia o le perjudica.

No son las únicas mujeres en el PAN que buscan la candidatura presidencial de ese partido. Ayer me enteré que la dirigencia del instituto político conservador también evalúa el potencial de la senadora Xóchitl Gálvez.

Yo pensaba que el panismo a Xóchitl la estaba preparando para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero un intelectual muy bien informado me dijo que ella es el plan b si Santiago Creel no crece o si los cálculos del PAN concluyen que lo mejor que podría hacer el PAN para enfrentar a Claudia Sheinbaum es nominar a una mujer.

Ha aumentado tanto la ventaja de Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard en todas las encuestas, que en la oposición ven a la jefa de gobierno como la casi segura candidata presidencial de Morena. Ello ha llevado a analizar qué conviene más al PAN, si enfrentarla con un hombre o con una mujer.

Si las reflexiones panistas concluyeran que les beneficiaría postular a un hombre para disputar la presidencia frente a la candidata de Morena, entonces la candidatura sería para el diputado Creel. Si, en cambio, se coligiera que lo mejor sería tratar de derrotar a Claudia con una mujer, las opciones serían en principio las tres mencionadas: Lilly, Maru y Xóchitl.

Ventajas y desventajas de las mujeres presidenciables panistas:

Lo positivo de Lilly Téllez es su popularidad y carisma. Lo negativo de Lilly, su imprudencia al expresarse en público y, también, que en política no ha hecho nada por sí misma: es senadora gracias a AMLO , no a su trabajo de muchos años con estructuras electorales.

Lo positivo de Maru Campos es su oficio político, que le ha permitido ganar elecciones gracias a su esfuerzo, lo que inclusive ha conseguido en condiciones muy adversas, como la de sufrir persecución judicial de parte del gobernador de su propio partido. Lo negativo de Maru, no es conocida fuera de Chihuahua y, si no se lanza ahora mismo a debatir a nivel nacional, no le alcanzará el tiempo para ser competitiva el próximo año.

Lo positivo de Xóchitl Gálvez es su biografía —indígena, ingeniera, exitosa en sector privado, con trayectoria ya importante en la política, en la que ha destacado por su capacidad de organizar campañas electorales—. Lo negativo de Xóchitl, no ha trabajado para ganar el aprecio de la cúpula panista, que no confía en que ella aceptará la estrategia nacional que la dirigencia determine. Es la razón por la que se le ve más como aspirante en la CDMX, donde haga lo que haga según su criterio, no afectaría al resto de candidatos y candidatas del PAN en todo el país.

Así las cosas en el PAN, partido al que Sheinbaum ha puesto a analizar si deben enfrentarla con un hombre o una mujer. El panismo primero decidirá el género, y después a la persona.