Andrés Manuel y Norma Lucía

En la mañanera de ayer, algún periodista preguntó al presidente López Obrador su opinión sobre un fallo de la corte que invalidó la reducción de las diputaciones plurinominales locales en el estado de Tabasco.

Andrés Manuel, en su respuesta, no se metió al tema de Tabasco. Dijo que el judicial es “un poder autónomo” y precisó: “Nosotros ya hemos dado a conocer nuestra convicción de respetar todo lo que resuelva la corte”.

Pero AMLO aprovechó la oportunidad para cuestionar al poder judicial, que según el presidente tiene muchos vicios, mucha corrupción y responde a intereses “del antiguo régimen”.

Enseguida, el presidente recordó que ha tomado la decisión “de estar denunciando a jueces que dejan en libertad a presuntos delincuentes, con todos los elementos, por cuestiones de forma, buscándole cualquier error a una averiguación”.

Andrés Manuel pidió al secretario de la Defensa que diera los detalles de la liberación de un delincuente en el estado de Hidalgo. El general Luis Cresencio Sandoval González dio una explicación:

√ Al delincuente lo liberó una jueza.

√ En Hidalgo se ubicó un terreno en el que había tomas clandestinas.

√ “Se inició una carpeta de investigación”.

√ Se encontró al propietario del predio.

√ “Se hicieron todas las acciones judiciales, se llevó a cabo la detención y posteriormente la presentación ante el juez de control por el delito de robo de hidrocarburos, de tener en su terreno estas tomas clandestinas y generar esta condición o facilitar esta condición de robos de hidrocarburos”.

√ “El juez de control aprueba todo lo que se presenta y determina que quede en prisión preventiva”.

√ La defensa pidió 72 horas para presentar más pruebas.

√ Y entonces el caso “fue echado abajo por la jueza”.

√ La juzgadora concluyó que no había evidencia de que el propietario supiera de la existencia de tomas clandestinas en su terreno.

√ El delincuente quedó en libertad.

√ En Tula, Hidalgo, una jueza tiró a la basura el trabajo de investigación desarrollado por las fuerzas armadas durante bastante tiempo.

Eso molestó al presidente López Obrador, quien se lanzó contra la SCJN :

√ “Esto es: imagínense que hay tomas clandestinas, ¿no?, en mi solar, en mi terreno, pero yo no estaba enterado, y ese es el argumento de la jueza para liberarlo”.

√ “Y seguramente deben de pensar, porque son como gremios, que ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos —como si nos importara estar sometiendo poderes, como era antes, como ellos estaban acostumbrados—, pues ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público”.

Pero apenas son 20 días de la ministra presidenta

Es correcto que AMLO denuncie los abusos cometidos en el poder judicial. Lo que me pareció excesivo fue su afirmación de que, desde la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la corte, los jueces y juezas cometen más actos ilegales.

Es un exceso porque la ministra Piña tiene 20 días al frente del poder judicial, periodo absolutamente insuficiente para llegar a la conclusión de que jueces y juezas se portan ahora peor que antes de que ella llegara a la presidencia de la corte.

El trabajo de Norma Piña habría que empezar a juzgarlo en enero de 2024, esto es, al cumplirse el primer año de su periodo como presidenta de la SCJN. Y, al hacerlo, se tendría que ser rigurosos en el análisis de los casos polémicos. Por lo especializado del tema, no es algo que podría hacer cualquier persona. Debería ser un asunto de investigadores universitarios o, quizá, motivo de tesis de licenciatura o posgrado. ¿Cómo la de Yasmín Esquivel? Como esa, en efecto, pero sin copiar.

La comentocracia todo lo enreda

En efecto, la comentocracia tiene buena parte de la culpa del poco entendimiento entre la corte y la presidencia de México. El caso del plagio de la tesis de la ministra Esquivel sirve para entender el problema. Veamos:

1 . AMLO propuso a Yasmín para llegar a la corte suprema. Es la verdad.

. AMLO propuso a Yasmín para llegar a la corte suprema. Es la verdad. 2. Andrés Manuel no le pidió a la ministra Esquivel buscar la presidencia de la SCJN . En todos los periódicos y espacios de información en radio y TV se decía lo contrario, pero era falso.

Andrés Manuel no le pidió a la ministra Esquivel buscar la presidencia de la . En todos los periódicos y espacios de información en radio y TV se decía lo contrario, pero era falso. 3. También fue una mentira de la comentocracia lo que tanto se dijo acerca de que el presidente López Obrador operó para que Yasmín ganara la elección del pasado 2 de enero en la corte.

También fue una mentira de la comentocracia lo que tanto se dijo acerca de que el presidente López Obrador operó para que Yasmín ganara la elección del pasado 2 de enero en la corte. 4. Contra lo expresado en algunos espacios de opinión de los medios de comunicación, Yasmin Esquivel nunca tuvo más de un voto a su favor. Andrés Manuel lo sabía y se olvidó del asunto.

Contra lo expresado en algunos espacios de opinión de los medios de comunicación, Yasmin Esquivel nunca tuvo más de un voto a su favor. Andrés Manuel lo sabía y se olvidó del asunto. 5. Sí era cierto lo dicho por una mayoría de columnistas: el favorito para ganar era el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena , fuertemente apoyado por el anterior presidente de la corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea .

Sí era cierto lo dicho por una mayoría de columnistas: el favorito para ganar era el ministro , fuertemente apoyado por el anterior presidente de la corte, . 6. Sin duda, alguien filtró a Guillermo Sheridan la tesis de la ministra Esquivel y la otra tesis, la del abogado a quien ella copió.

Sin duda, alguien filtró a la tesis de la ministra Esquivel y la otra tesis, la del abogado a quien ella copió. 7. Sheridan, famoso por su buen trabajo de dar a conocer plagios, era la persona ideal para golpear de esa manera a Yasmín Esquivel.

Sheridan, famoso por su buen trabajo de dar a conocer plagios, era la persona ideal para golpear de esa manera a Yasmín Esquivel. 8. Se golpeó a Yasmín por la falsa creencia de que ella podía ganar la elección de presidenta de la corte debido al apoyo de AMLO. No había tal.

Se golpeó a Yasmín por la falsa creencia de que ella podía ganar la elección de presidenta de la corte debido al apoyo de AMLO. No había tal. 9. Molesto por lo que en realidad era un ataque en su contra —no contra Yasmín—, el presidente López Obrador vetó a quien probablemente veía como el beneficiario de la crisis de la tesis, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, a quien llamó “el ministro más rico” y, además, lo señaló por haber participado en una condonación de impuestos a los potentados —a quienes se les regresaron 100 mil millones de pesos— en el periodo de Felipe Calderón . Quizá Ortiz Mena no violó la ley y hasta es probable que él no hubiese ordenado devolver tanto dinero a la gente más rica de México, pero las acusaciones de AMLO necesariamente lo debilitaron.

Molesto por lo que en realidad era un ataque en su contra —no contra Yasmín—, el presidente López Obrador vetó a quien probablemente veía como el beneficiario de la crisis de la tesis, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, a quien llamó y, además, lo señaló por haber participado en una condonación de impuestos a los potentados —a quienes se les regresaron 100 mil millones de pesos— en el periodo de . Quizá Ortiz Mena no violó la ley y hasta es probable que él no hubiese ordenado devolver tanto dinero a la gente más rica de México, pero las acusaciones de necesariamente lo debilitaron. 10 . Una combinación de circunstancias —las más importantes. que Yasmín mantuviera su candidatura a pesar del escándalo de la tesis y el fuerte veto de AMLO a Gutiérrez Ortiz Mena— hicieron posible que en una votación reñida, y que quizá dividió a la corte, ganara la elección de presidenta del poder judicial la ministra Norma Piña. Fue una excelente elección, aplaudida por todo el mundo. Había otros muy buenos candidatos, que el enredo dejó sin posibilidades, como Alberto Pérez Dayán.

Una mujer en la corte suprema

El hecho es que Norma Lucía Piña Hernández es la presidenta de la Suprema Corta de Justicia de la Nación. Ella ha demostrado dos cosas en los cuatro años de AMLO en la presidencia de México: (i) su nivel como jurista es sobresaliente y (ii) su ideología simple y sencillamente es contraria a la de Andrés Manuel.

El poder judicial necesita una reforma profunda. Es así por mil razones. Una de ellas, los casos absurdos —como el denunciado por el secretario de la Defensa— en que jueces y juezas liberan delincuentes. Imposible negar la corrupción de quienes encabezan los distintos tribunales en México. Andrés Manuel tiene razón al denunciarlo, pero el presidente debería hacer algo más: convocar a la ministra Piña a un diálogo sereno sobre el poder judicial y cómo transformarlo en algo mejor. Creo que AMLO no lo hará, es decir, no será iniciativa suya buscar a Norma Piña. Entonces, la ministra presidenta es la que debe dar el primer paso, y si ya lo dio y López Obrador la ignoró —cabe en las posibilidades—, debe insistir en entenderse con el titular del poder ejecutivo.

La corte suprema quedó dividida después de la votación del 2 de enero. Y ya estaba en crisis por el escándalo de la tesis de Yasmín Esquivel. Viena un asunto delicado que seguramente enfrentará a los poderes ejecutivo y judicial, el de las reformas a la legislación electoral. Si ministros y ministras concluyen que es inconstitucional el famoso plan B aprobado por la gente de Morena en las cámaras legislativas, Andrés Manuel se lanzarán nuevo contra la SCJN. No es algo que México necesite. Claro está, si la corte ve inconstitucional el plan b, así será y ya, pero… ministros y ministras deberán convencer de que cuando tomen una decisión no permitirán que les arrastre la ideología —la mayoría en la corte pareciera simpatizar con el PRI y el PAN—, sino que actuarán solo por respeto a lo que dice la Constitución adecuadamente interpretada.

El peor escenario es el del conflict o por un fallo de la corte contrario a lo que aprobó el poder legislativo relacionado con las leyes electorales. No es que Morena necesite las reformas del año pasado para ganar elecciones. Creo que, en cualquier escenario, el partido de izquierda triunfará en el Estado de México, en la contienda presidencial y a partir de 2024 otra vez tendrá mayoría en el congreso, además de que se impondrá en prácticamente todas las gubernaturas que el próximo año estén en disputa. Morena no necesita las reformas que podrían ser inconstitucionales, pero en ese partido se considera que son justas y políticamente las defenderán. Andrés Manuel no se quedará callado y crecerá la intensidad del enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial.

Solo el diálogo podría minimizar los daños. Debería buscarlo el presidente López Obrador, pero si por cálculo político no lo hace, la obligada para intentarlo será la ministra presidenta Piña Hernández.

Antes, por cierto, algo tendrá que hacer la corte suprema para que ya no le perjudique la famosa tesis de la ministra Esquivel. Al menos un pronunciamiento claro de ministros y ministras apoyando o condenando a Yasmín. Dado que el rector de la UNAM es un tipo cobarde incapaz de tomar decisiones, quienes encabezan el poder judicial deben ya decir algo, lo que sea. El silencio no es opción .

Feministas en Nueva Zelanda, machistas en México

Vi en el diario Reforma un trabajo muy bien hecho, con excelente diseño, acerca de la renuncia de la popular primera ministra de Nueva Zelanda: “Jacinda Ardern y las pocas mujeres en el poder”. Sintetizo lo que dice el diario propiedad de Alejandro Junco de la Vega:

“La sorpresiva renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern , es una gran pérdida para el pequeño club de mujeres líderes en todo el mundo”.

, es una gran pérdida para el pequeño club de mujeres líderes en todo el mundo”. Reforma dice que Ardern ha sido “un modelo para muchas feministas ”.

dice que Ardern ha sido “un modelo para muchas ”. El diario de la familia Junco recuerda que solo hay unos 28 países que tienen jefa de Estado.

Reforma hace referencia “a la gran cantidad de abusos” que Jacinda enfrentó durante su periodo como gobernante.

hace referencia “a la gran cantidad de abusos” que Jacinda enfrentó durante su periodo como gobernante. “Jacinda se ha enfrentado a un nivel de odio y virulencia que, según mi experiencia, no tiene precedentes en nuestro país”, cita Reforma a Helen Clark , ex primera ministra de Nueva Zelanda.

a , ex primera ministra de Nueva Zelanda. Reforma cita a T he Guardian : “Las amenazas de violencia contra Ardern casi se triplicaron de 2019 a 2021″.

cita a T : “Las amenazas de violencia contra Ardern casi se triplicaron de 2019 a 2021″. Tiene razón Reforma al decir que “las mujeres en altos cargos políticos a menudo informan de acosos con más frecuencia y de manera más agresiva que los hombres”.

al decir que “las mujeres en altos cargos políticos a menudo informan de acosos con más frecuencia y de manera más agresiva que los hombres”. El periódico de Alejandro Junco cita una investigación de la Universidad de Princeton, según la cual “las mujeres en cargos políticos locales son objeto de ataques 3.4 veces más que sus pares masculinos”.

Qué maravilla que el diario líder de la derecha elogie a Jacinda Ardern y denuncie que ella sufrió acoso y otros ataques machistas. También hay que aplaudir a Reforma por enfatizar que las mujeres en cargos políticos sufren tres veces más agresiones que los hombres dedicados al mismo oficio.

Ahora una pregunta: ¿por qué, si saben todo lo anterior, son tan miserables en Reforma al atacar prácticamente todos los días, con insultos y mentiras, a la única mujer mexicana con posibilidades de llegar a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum? Lo dicen todas las encuestas.

Una pena que en Reforma —y en el resto de la prensa conservadora— sus periodistas sean candil feminista en el extranjero y oscuridad machista en nuestro país.