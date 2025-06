Detrás de la guerra sucia y todos los datos falsos que circulan está la oposición . Ellos, que han tenido la oportunidad de mostrar congruencia y solidaridad ante la situación que enfrentan los migrantes, han salido a los medios de comunicación quienes, suplantando la narrativa del conservadurismo, esgrimen pronunciamientos mezquinos en lugar de cerrar filas ante las situaciones que atraviesa nuestro país en el tema con el vecino país. Afortunadamente, son un 20% de la población en México los que están en contra de las políticas públicas de la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. De hecho, hay registros que el resto de la ciudadanía, que se aglutina en el 80% que manifiesta su apoyo incondicional al gobierno, está a favor de las medidas que pueda llegar a poner en práctica el gobierno en caso de una situación difícil.

Existe la certeza, si nos guiamos por los antecedentes políticos de la Cuarta Transformación, que el gobierno de México, fiel a ese estilo, hará todo lo posible por fortalecer la relación bilateral con los Estados Unidos y, con ello, dejar a un lado la tensión que, hasta cierto punto, han provocado pequeñas turbulencias, y no incidencias como la oposición asegura. Ese conservadurismo del que hablamos, inconformes por todo el progreso que ha logrado el proyecto de transformación, se les ha ido acortando las opciones de hostilidad. Es verdad, se puede sentir ese clima sofocante que provoca el PRIAN, sobre todo con algunos comunicadores que, abiertamente, han declarado ser detractores del lopezobradorismo. Hablamos de una minoría que, en esas apariencias, proyecta la irritabilidad de saber que están contra las cuerdas y, de paso, imposibilitados de poder provocar alguna reacción, específicamente por el evidente fracaso que tuvieron —en complicidad con Mexicanos Contra la Corrupción— para sembrar la infamia y la mentira.

Los resultados de Veracruz y Durango, que tienen matices distintos por la competencia, sirvieron para manifestar la unidad que se vive en el seno de Morena. Recordemos que, hace poco, la oposición, con una oleada de ataques mediáticos, intentó manchar la imagen del vocero de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila. Uno de esos primeros intentos, desde luego, fue la supuesta investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción, en complacencia con el conservadurismo, que se encargó de propagar los datos. Ante la maquinación, en efecto, el mismo encargado de la vocería de los diputados en la cámara baja, con evidencias en la mano, desmintió las acusaciones y, de paso, logró que la dirigencia nacional, en un acto de solidaridad, respaldara su trabajo. Eso sucedió, fuimos testigos de ello, poco después de que se llevara a cabo la votación en las entidades que citamos, pues en la misma conferencia de prensa que sirvió como telón de fondo para dar a conocer algunas proyecciones, Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido guinda, arropo a Ávila ante la opinión pública. Y alguien que recibe ese espaldarazo, en los reflectores, significa, más allá de las muestras de respaldo, una señal clara de que en Aguascalientes , ante la irrupción de un liderazgo, están pensando en él para arrebatarle uno de los enclaves más importantes de Acción Nacional.

Coincidimos en que esta postal, por mucho, significa el preludio de lo que se avecina en las elecciones intermedias que habrán de celebrarse a mediados del 2027. De hecho, la coalición Seguimos Haciendo Historia, que debe mantenerse unida para no correr el riesgo de fracturas, es inmensamente favorita para ganar todo lo que estará en juego, incluyendo Chihuahua, donde cada vez más se consolida la senadora Andrea Chávez. Eso mismo acontecerá en Querétaro, que atravesará un momento de transición pese a la intentona fallida de intromisión del gobernador Mauricio Kuri. Él, con datos en la mano, sabe perfectamente el despegue que ha tenido Santiago Nieto en las encuestas. Por esa razón, el mandatario, al darse cuenta del salto importante del director del IMPI, ha salido a personificar una especie de vocero de Acción Nacional, en especial para inmiscuirse en ese clima. Nos queda muy claro que allí, en definitiva, quienes harán la diferencia será el pueblo queretano, y no la autoridad estatal en turno.

Morena, de acuerdo con las propias encuestas que circulan, está muy cerca de llevarse los tres enclaves que citamos en el fragmento anterior. Seguramente por eso, no tengo la menor duda, hay mucho ánimo en el seno del lopezobradorismo. Se nota la unidad, pero sobre todo la solidaridad ante los momentos que se viven. Siendo así, se le agota el tiempo al PRIAN para poder reinventarse. No lo han hecho y no lo harán: su objetivo principal, se sabe, es la inútil guerra sucia que propagan en complicidad con algunos medios de comunicación conservadores. Ante esa situación, aplaudo el temple de Luisa María Alcalde para salir a cuadro y respaldar a quien, a nuestro juicio, se ha convertido en el verdugo de la oposición.

Notas finales

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha comprobado ser altamente eficiente, abre el compás para un desarrollo integral; es decir, la jefa de Estado, a través de distintas instituciones, promueve la educación y la cultura para reconocer esa línea del tiempo histórica que, al final de cuentas, nos marca e identifica en usos y costumbres. Prueba de ello, en coordinación con el gobierno de Chiapas, es la puesta en marcha de un billete de la Lotería Nacional conmemorativo en alusión a Reina Rojo de Palenque. El mismo Ramírez Aguilar, que estuvo en la presentación, destacó la relevancia que está tomando la proyección de esa esencia que nos identifica por el pasado, sobre todo en ese universo maya tan inmenso. Todo ello, en plena conmemoración del Año de la Mujer Indígena que decretó la mandataria federal, viene a enriquecer el trabajo de la Cuarta Transformación, especialmente en el sur del país, que se ha puesto a la vanguardia e innovación del desarrollo.