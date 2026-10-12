Gobiernos mexicanos, buenos y malos, genuinos y usurpadores, han desfilado por los pasillos del poder en México, queriendo adueñarse de los destinos y de los sagrados fines de la Universidad Nacional (UNAM).

Y todos, han fracasado en su pretensión en casi quinientos años de historia.

Al final ha prevalecido la insignia de la manufactura universitaria… el mensaje genético mismo de la Máxima Casa de Estudios: la Universidad Nacional nació para alumbrar y guiar a la población mexicana por los caminos del conocimiento hacia los haberes de la ciencia y el progreso, que le fue negado históricamente por minorías egoístas y manipuladoras, de aquel mundo oscurantista y autoritario del pasado. Nunca nació la Universidad para legitimar gobernantes ni élite alguna, por muy noble y justo que sea su catálogo ideológico o su origen. Nunca fue -ni será- la Universidad de México, un instrumento para legitimar el dominio de ningún hombre ni de ningún segmento social por sobre el resto de la población, mucho menos si es por medio de la fuerza producto del respaldo financiero que entraña el poder formal.

Hoy no podría ser distinto.

Hoy, que la tentación de los hombres y las mujeres que están en el poder en México, no soportan el prurito de no poder movilizar a la universidad en grandes masas en defensa de sus políticas disolventes que ya habían sido superadas al paso de la historia y por la amarga experiencia de haberlas puesto en práctica y haber obtenido, consecuentemente, saldos por demás desastrosos.

Hoy, que las autoridades del país legalmente constituidas, no soportan el hecho de no poder convertir a la Universidad en un brazo de presión política en defensa de su proyecto anarco-populista, ni poder usarlo para mostrar el músculo político ante la opinión pública internacional, al primer indicio de turbulencia o desavenencia en las relaciones con los Estados Unidos de América, la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha mantenido al margen de cualquier pretensión manipuladora de cualquier sector de la 4T o de las autoridades emanadas de este movimiento-partido.

Porque aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacada egresada de la institución educativa, no ha mostrado esa actitud mezquina de muchos de sus correligionarios por obligar u orillar a la centenaria institución a obedecer la voluntad presidencial, es por demás sabido que muchas voces que le hablan al oído a la titular del Ejecutivo, le reprochan y hasta le exigen que a cambio del financiamiento público y los apoyos institucionales consagrados en la Carta Magna para la UNAM, esta debió haber impuesto rector o rectora… e influya en todos los requerimientos de tipo proselitista que el movimiento tetratransformador necesite.

Definitivamente, en ocho años de gobierno, los gobiernos emanados de la 4T han sido erráticos y desde la UNAM se han pronunciado las voces de grandes investigadores y docentes a quienes, se les “confundió” -en un franco despropósito- con enemigos ideológicos, por el solo hecho de hacer señalamientos prescriptivos, en el marco de su quehacer científico:

A saber, algunas premisas de las muchas que se han identificado y señalado, que encuadran a la perfección para ilustrar el caso:

“Un Estado robusto, no es precisamente el más eficiente ni el que llega con eficiencia a todos los rincones geográficos y a todos los estratos sociales del país”.

“Un partido hegemónico, que no deja margen a la existencia -ni a la coexistencia- de y con la oposición, termina propiciando un gobierno autoritario y tiránico”.

“Un Estado opaco y que no privilegia la transparencia de sus acciones, es el germen de un gobierno corrupto”.

“Un gobierno ejercido por interpósitas y desde la remota posición de un jefe máximo acomplejado e ignorante, corre el riesgo de perder legitimidad y las normas que se decreten, pierdan validez o aceptación”.

“Un gobierno en cuyas estructuras anida la criminalidad, termina por abandonar su función primordial de brindar protección y seguridad a sus gobernados”.

“La libertad de cátedra debe aprovecharse como una inmejorable oportunidad para enseñar desde las coyunturas del progreso científico y del avance tecnológico… no como una forma de reproducir las secuelas de modelos caducos, sustentados solo en el sustento ideológico-propagandístico o en el encono social derivado de la multicitada y célebre lucha de clases”.

Hace algunos meses, la crisis derivada de una mala contratación, a una empresa que le vendió a la Universidad el software para la aplicación del examen de admisión al nivel licenciatura en línea, fue el pretexto para írsele a la yugular al actual rector Leonardo Lomelí, desde algunos espacios periodísticos y de opinión, claramente identificados con el oficialismo.

No lo lograron porque el actual rector y su administración han actuado con total pulcritud y apego a la norma operativa universitaria.

Pero no son gente que se doblegue a los caprichos del poder en turno, y eso es lo que les cala profundamente.

Y ya hay comentarios filtrados y comentarios informales que pretenden advertir que el gobierno de la República no está conforme con la UNAM y sus actuales autoridades, porque no se alinea y que podrían ser objeto de un golpe de inestabilidad que las derroque o genere un cambio obligado en el organigrama.

Así entonces, desde el pasado miércoles 7 de octubre, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 “Gabino Barreda” (Prepa 1 de la UNAM) en Xochimilco, suspendió clases tras un intento de toma y un enfrentamiento, el pasado 7 de octubre de 2026.

Afortunadamente, la administración encabezada por el rector Leonardo Lomelí, actuó a tiempo y desactivó, con su actitud abierta, negociadora y pacifista, la toma de la institución preparatoriana, pretendida por un grupo de alrededor de 20 individuos encapuchados, que se dijeron pertenecer a dos grupos de activismo político (Rojo Amanecer y Ollín).

La motivación política del intento de toma del inmueble, consistió desde el primer momento en que exigían “respuesta a un pliego petitorio presentado desde el 2 de octubre, el cual incluye atención a denuncias por acoso sexual, baños neutros, mejoras en instalaciones, el cese de hostigamientos (sic) y que no fallen las páginas de inscripción”.

Debido a los hechos, que consignaron un forcejeo entre “estudiantes” y personal del plantel, con un estudiante lesionado, la dirección del plantel suspendió las clases y actividades académicas en general, situación que aun prevalece en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 “Gabino Barreda”. Y desde el jueves, el plantel entró en una fase de ‘toma parcial’ por estudiantes. Y así seguirá en tanto no se llegue a un acuerdo.

Este lunes 12 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, se desarrollará una mesa de diálogo, a propuesta y por impulso de la administración universitaria, con el objeto de revisar las peticiones del pliego estudiantil y pactar las condiciones que permitan reabrir las instalaciones de forma segura.

En el pliego petitorio, los estudiantes quejosos exigen respuestas claras y seguimiento institucional a los casos de acoso, abuso y hostigamiento sexual presuntamente cometidos por profesores y miembros de la comunidad.

Como se observa, para comprometer a la UNAM políticamente, solo basta cualquier incidente doméstico o menor, en comparación a las dimensiones que tiene la institución y su incidencia total en la vida académica, cultural, científica y política de México y del mundo.

Hace unas semanas fue la asignación de un contrato a una empresa que falló rotundamente en sus pretensiones de aplicar el examen de admisión a la licenciatura en línea, hoy lo es por un pliego petitorio de un grupo de 20 pseudo estudiantes.

Es de esperarse que no haya grupos políticos desde la oscuridad, que quieran quedar bien con el oficialismo y pretendan encender la mecha en una institución tan noble como la Universidad Nacional. Es lo único que falta por ocurrir, de entre las abominables acciones intentadas por los grupos anárquicos, para justificar la intervención y los afanes de influencia en la marcha institucional de la prestigiada casa de estudios, para desviarla de su camino franco hacia el afán científico, como la difusión y el fomento a la cultura y a la tecnología.

Lo cierto es que, todos los mexicanos y de cualquier época, en la Universidad Nacional siempre encontraremos un espacio pleno de valor y seguridad para la libre manifestación de nuestras ideas y de nuestras inconformidades. Es el espacio idóneo para cualquier catarsis o performance libertario y democrático estudiantil o político-intelectual.

Es, en definitiva, la gran reserva moral del acontecer público nacional.

Y no solamente porque ahí se resguarda celosamente la integridad del dueño o poseedor de una idea, sino porque se asegura también la eventualidad de su pronunciamiento y su defensa. Es la arena donde discuten con libertad, las ideas más específicas o universales a que haya lugar; el foro más libre de México.

Ya en el pasado reciente, quedó claro como una crisis surgida como una mera inconformidad escolar provocada en el seno de la Universidad Nacional en 1929, en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia específicamente, escaló rápidamente hasta convertirse en un auténtico conflicto social que llegó incluso a amenazar la estabilidad del gobierno provisional de Emilio Portes Gil. Y es que fueron varios los factores que se conjugaron: la efervescencia electoral de la campaña del candidato José Vasconcelos (exrector y refundador); el fragor de la Guerra Cristera en el occidente del país y la indignación popular -que derivó en huelga general- por el cierre de la Escuela de Jurisprudencia de parte del gobierno provisional de Portes Gil y la amenaza de desviar los recursos que le correspondían hacia escuelas técnicas, tal y como lo haría años más tarde el presidente Lázaro Cárdenas.

La firmeza, la coherencia y la dignidad de la demanda de la comunidad universitaria en su conjunto, orillaron a que el Gobierno Federal atendiera sus demandas y hasta le terminara otorgando la tan anhelada autonomía universitaria, en julio de 1929, contenida en la promulgación de la Ley Orgánica respectiva.

Otro momento determinante de la relación gobierno de México-UNAM, donde ha quedado demostrado que la Máxima Casa de Estudios de nuestro país tiene la estatura y la dignidad necesarias para ser considerada, escuchada y atendida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, por muy distante que sea la formación ideológica de este último a la pluralidad universitaria y al lenguaje del progreso científico en general, fue en 1935, cuando el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, no obstante la severa crisis por la que travesaba la Universidad en ese año y desde 1933 en que se promulgó una nueva Ley Orgánica para la UNAM, decidió recortar severamente a 10 millones de pesos anuales (los cuales eran ya insuficientes), los recursos destinados a su mantenimiento y otorgárselos al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la antigua Casa de España (hoy Colegio de México) instituciones afines a su política de “educación socialista”, inserta en la reforma por él promovida del artículo 3º constitucional, de efímera duración y memoria.

Lázaro Cárdenas tuvo que acceder a devolver a la UNAM el total de los recursos presupuestados que correspondían a sus dimensiones, cuando sintió (y valoró) el apoyo de la comunidad universitaria, que marchó hacia el Zócalo en solidaridad y apoyo al presidente de México, durante las jornadas cívicas posteriores a la llamada expropiación petrolera.

Terminó imponiéndose la libertad de cátedra por sobre el modelo de educación socialista en la UNAM. Aunque desde entonces se dirige injustamente a esta institución, a sus estudiantes y egresados, la falsa imputación de ser clasemedieros o clasistas, con respecto a los estudiantes del Politécnico. Nada tan falso como esa afirmación ligera. En ambas instituciones, lo que prevalece como mayoría, es una comunidad de extracción humilde, de los sectores bajo y medio bajo.

Y, más recientemente, previo a la crisis de 1968 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pero durante el rectorado del cardiólogo Ignacio Chávez, hubo un primer “encontronazo” del gobierno federal con la UNAM, debido a que el rector Chávez pretendía impulsar reformas a la Ley Orgánica universitaria, donde desapareciera el pase directo y se impusiera el examen de admisión (que existe desde entonces), alargando los planes de estudio además y dotando de un mayor academicismo a todas las carreras que se impartían entonces; a lo que Díaz Ordaz se negó, pues constituían medidas antipopulares. Lo cierto es que era bien conocida la pugna que existía entre el doctor Chávez y el licenciado Díaz Ordaz. Pronto Ignacio Chávez fue destituido del cargo, tras una huelga de estudiantes en 1966, en que fue tomada la Torre de Rectoría.

Luego vino la designación de Javier Barrios Sierra como rector, por el Consejo Universitario. Se trataba de un auténtico sabio, reconocido ingeniero y matemático, nieto del histórico educador don Justo Sierra, secretario de Educación de Porfirio Díaz. Ambos, Diaz Ordaz y Barros Sierra, sostenían una fuerte rivalidad en materias intelectual y política. Antes de 1968, habían coincidido en el gabinete del presidente Adolfo López Mateos, el primero como titular de Gobernación y el otro como secretario de Comunicaciones y Transportes.

En un evento, Díaz Ordaz, con un estilo puntilloso y provocador, antes de entrar por una puerta, le cedió al paso a Barros Sierra, diciéndole: “pase usted, primero los sabios”; a lo que el ingeniero Barros Sierra, también con una habilidad mental impresionante y con gran mordacidad, le reviró: “no, mejor pase usted; primero los resabios”.

El rector Barros Sierra, personificó a partir de la crisis de la crisis del 68, la oposición natural al gobierno de Díaz Ordaz, una vez que esa confrontación personal escaló al terreno de lo institucional tras el saldo trágico del 2 de octubre.

Ese rector se consolidó como un defensor de la autonomía universitaria, frente al señalado autoritarismo del presidente Díaz Ordaz.

La comunidad universitaria reitera su interés y hace votos, porque no vuelva a estallar en muchos años un conflicto donde se exponga a la comunidad universitaria frente al lenguaje del autoritarismo y su materialización por la vía armada.

Hoy, por el contrario, la UNAM se ofrece de nuevo como una genuina “reserva moral” de la vida pública mexicana.

El gobierno de la República debe volver su vista hacia los mejores exponentes del conocimiento científico y social de la UNAM, en estos días en que, desde las posiciones más encumbradas del organigrama administrativo de la nación, se requieren, más que templanza, prudencia, herramientas científicas, tecnológicas y metodológicas para una funcional toma de decisiones.

Y no ofenderse -en el Gobierno- por escuchar afirmaciones que corresponden al plano de lo verídico, por crudas e imprudentes que parezcan.

Ahí están, como ejemplos, Diego Valadés, Eduardo Robledo Rincón, Santiago Creel, Beatriz Elena Paredes Rangel, Raúl Contreras Bustamante, Ruth Zavaleta, Laura Bonifaz, Monte Alejandro Rubido, Santiago Nieto, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama… y una pléyade de profesionistas de excelencia, de investigadores, de docentes, que tienen la radiografía más puntual y objetiva de los males de México y el mundo.

Atención partidos políticos: hoy que de cara al proceso electoral 2027 buscan personajes e historias -con todo respeto- entre el cascajo social, en aras de privilegiar la inmerecida popularidad (muchas veces confundida con el estruendo de una fama pública cuestionable) y garantizar con esto, el triunfo electoral en función de la votación resultante; o en el peor de los casos, que escogen por métodos anodinos o hasta escatológicos, como la “tómbola”… Ahí tienen en la UNAM una gran reserva de cuadros altamente calificados de donde echar mano, porque:

¿Cómo es que va a garantizar un exfutbolista egocéntrico de barriada, con ambiciones humanamente comprensibles de acumulación y poder, pero sin el mínimo conocimiento de la ley y su origen, del Estado y sus funciones, de la ética y la moral y de la importancia de ambas?

¿Cómo es que va a poder controlarse -y concentrarse con objetividad- en la tarea de gobierno que implica seriedad y entrega, el boxeador aquel que quedó mal de sus facultades mentales, evidentemente por tanto golpe recibido?

¿Cómo es que se pretenda justificar la aceptación popular y la trayectoria de servicio, al empresario aquel que patrocina equipos de beisbol y futbol en las regiones, tapándose los ojos la gente para no reconocer el origen de su “riqueza” acumulada?

¿Cómo es que prevalezca también desde hace tantos años y no se haya corregido, la mala costumbre de permitir en los partidos de aceptar el registro en los procesos internos en provincia, a tanto individuo flojo, ocioso, espontáneo, que se sienta con derechos de participar y con la “preparación suficiente” para un cargo de representación o administrativo, cuando nunca en su vida ha trabajado en nada ni tiene estudios certificados de nada y lo único que ostenta es un muy acumulado historial de horas-nalga en el café del poblado, hablando mal de otras personas y componiendo el mundo?

Cuadros calificados para integrar una clase política funcional y eficiente, sí los hay. Solo hay que voltear -por ejemplo- a la UNAM y al resto de instituciones de educación superior de excelencia en el país.

Héctor Calderón Hallal

@Pequenialdo; @CalderonHallal1