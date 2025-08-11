“Juventud, divino tesoro…” Rubén Darío.

Definitivamente, si logramos que los jóvenes en los Estados Unidos cambien su mentalidad y dejen de utilizar drogas ilícitas, incluyendo al fentanilo, con el que logran “despertar” de los efectos de abstinencia y daño psicológico de dichas drogas, haciendo que concienticen en su persona y en su futuro, podríamos lograr una disminución considerable de la drogadicción en dicho país, y consecuentemente se abatiría notablemente al narcotráfico sin tanta politiquería.

La edad en la que tenemos que incidir para cambiar la mentalidad es de los 16 a los 20 años, y ésto se puede lograr manteniéndolos ocupados, no sólo con sus estudios, trabajos y actividades físicas, habría que implementar más acciones al respecto.

Para empezar a edificar dicha propuesta propongo tres acciones para que los jóvenes estadounidenses, desde que cumplen los 16 años y hasta los que ya tienen 20 años, pudieran realizar para mantenerse ocupados, tener mejores ideas, y cambiar su mente, su moral y sus costumbres, y eventualmente dejen de utilizar las drogas ilícitas.

En primer lugar, que hagan deporte , el problema es que los principales deportes de los Estados Unidos como fútbol, fútbol americano, basquetbol y béisbol, son muy limitados en cuanto a su participación profesional, lo que necesitan es reinventar un deporte en el que puedan participar mucho más jóvenes estadounidenses a nivel profesional, y que su entrenamiento sea arduo y contino de igual manera.

En segundo lugar, que hagan algún servicio social en países donde su participación pudiera cambiar su estructura social, parecido a lo que hacen los médicos sin fronteras pero no con actividades en salud necesariamente, sociales, repito, con duración de uno a tres años, en países de Latinoamérica por ejemplo, de África, de Asía, incluyendo Medio y Lejano Oriente, e inclusive en países de Europa.

Y en tercer lugar, que desde edades tempranas participen en la carrera espacial tan aclamada en su país por la NASA y por las empresas de Elon Musk, considerando que sería ya el futuro de la humanidad, independientemente de las carreras o acciones que decidan tomar después de los 20 años.