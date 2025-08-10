Ante la nueva imposición de Donald Trump, surge una pregunta que ya fue aclarada por La Casa Blanca: ¿lingotes de oro tendrán aranceles en Estados Unidos? Esto se sabe sobre el metal precioso.

Como parte de los aranceles recíprocos de Estados Unidos y las tarifas aplicadas a Suiza, el Financial Times adelantó que los lingotes de oro se verían afectados, ya que es el primer productor.

Esto fue señalado en una carta de refinerías de Suiza y ante la posibilidad, los futuros de oro subieron en un máximo histórico, pero, ¿lingotes de oro tendrán aranceles en Estados Unidos?

¿Lingotes de oro tendrán aranceles en Estados Unidos? Casa Blanca lo aclara

Acorde con lo que dio a conocer el Financial Times, la respuesta de La Casa Blanca habría confirmado a las refinerías que los lingotes de oro tendrían aranceles del 39% como el resto de productos de Suiza.

Aunque La Casa Blanca aclaró lo que pasará mediante una orden ejecutiva próxima a emitirse, en la que se aclarará la información errónea respecto a los aranceles de los lingotes de oro y otros productos suizos.

Acorde con lo señalado por el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca emitirá una orden ejecutiva próximamente debido a la incertidumbre que provocó en los mercados mundiales los supuestos aranceles a lingotes de oro.

Esto en respuesta a lo establecido por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza el pasado jueves 7 de agosto, respecto a que los lingotes de oro de un kilo y 100 onzas estarían sujetos a aranceles.

Dicho fallo también habría contrariado lo mencionado por La Casa Blanca en abril, que exentaba a los lingotes de oro de la primera ronda de aranceles recíprocos.

Lingotes (Pixabay)

Aranceles a lingotes de oro: Así reaccionaron los mercados del metal a la noticia previo aclaración de La Casa Blanca

Si bien La Casa Blanca aclaró el tema de los aranceles a lingotes de oro, los mercados ya reaccionaron y continuarían nerviosos hasta que se emita la orden ejecutiva de parte de Estados Unidos y Donald Trump.

Tras lo dado a conocer, los futuros del oro en Nueva York (contratos vinculantes de compra y venta) alcanzaron su máximo histórico, pero también ampliaron su diferencial con los precios al contado.

Para abril 2025, el oro al contado estaba a 3 mil 123.05 dólares la onza, mientras que para el viernes 8 de agosto operaba con 3 mil 399 dólares tras darse a conocer los aranceles a los lingotes.

Mientras que los futuros de oro cerraron el viernes 8 de agosto en 3 mil 491 dólares, un 1.09% más, de acuerdo con Investing, valor que en abril, tras primera ronda de aranceles recíprocos, rondaban los 3 mil 166 dólares.

Asimismo, los aranceles a los lingotes también pausaron los envíos a Estados Unidos señaló Reuters.