¡Pobre Andrés Manuel! La esposa de su némesis podría terminar siendo la candidata de la oposición para gobernar la Ciudad de México… Y es que hace unos días Margarita Zavala levantó la mano para competir por la candidatura del Frente para la capital. Ella, todo indica, pasa más tiempo por la chilanga ciudad que fuera; lo contrario a Felipe Calderón, que anda más en España que en México.

Razones le sobran a AMLO para refunfuñar. No suficiente con tener que mencionar al ex presidente de manera cotidiana, haciéndolo culpable de todo lo malo que pasa en el país, ahora tiene que contemplar la posibilidad de tener a la señora Zavala como contrincante de Morena en la capital. En una de esas, una parte importante de los nefastos aspiracionistas, conservadores y clasemedieros capitalinos deciden votar por ella.

Razones le sobran también a doña Margarita para querer competir por la Ciudad de México: nació en el entonces DF, prácticamente toda su vida ha vivido en la capital y mucho de su trabajo se ha volcado a esta. Es diputada federal y, de pronto, como que los astros se le empiezan a alinear en la búsqueda de la candidatura por el ejecutivo local. ¿Tiene posibilidades? Sí, sobre todo si los ciudadanos logran diferenciar entre ella y su marido; darle a cada persona su valía.

Sumémosle que Margarita más que seguramente ofrecería un cambio de en serio —para bien o para mal, dependiendo de las preferencias políticas de cada quien— en la Ciudad de México después de más de 25 años de gobiernos obradoristas.

Ahora bien, si bien diversas encuestas señalan que las posibilidades de que la 4t le acomode una paliza en la CDMX a la oposición son muchas, esto es, midiendo a Morena y aliados contra el Frente Amplio por México como fuerzas políticas, falta ponerle nombre a los candidatos. Y una combinación —que no obstante poco probable— podría cambiar el escenario bastante es a Zavala en la boleta local.

Supongamos que Margarita Zavala fuera la elegida para abanderar al Frente para buscar la jefatura de la Ciudad de México y quien enarbolara las promesas de la 4t fuera Clara Brugada: podría llegar a repetirse los resultados de las elecciones del 2021, donde el partido oficial perdió la mayoría del Congreso y 9 alcaldías de las 16 que conforman la Ciudad de México.

La razón es sencilla: bajo ese escenario de la oposición lo poco que Clara Brugada —como candidata de la 4t—podría influenciar o impactar en alcaldías que ahora se encuentran en manos de la oposición de pronto sí se vuelve determinante (independientemente de que termine concretando o no su victoria como jefa de gobierno).

Lo que no lograría Clara Brugada de obtener el voto de ciertas alcaldías, ni para alcaldes y legisladores de la 4t, sí lo podría conseguir Omar García Harfuch por la sencilla razón de que Zavala y el ex secretario de Seguridad capitalino se disputan una buena franja del mismo electorado. En otras palabras, el único que podría darle la batalla a Margarita es Harfuch. Porque, además de disputarle los votos de la clase media (mismos que nunca se inclinarían por Brugada), haría que los obradoristas más férreos no se puedan dar el lujo de abstenerse y no votar por Harfuch (arriesgarse a que gane la ex panista de derecha, esposa de Calderón, no es opción).

López Obrador ha tenido una actitud oscilante entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, es cierto. El columnista Raymundo Riva Palacio lo analiza y plasma muy bien en una de sus más recientes columnas. Hay días que parece apoyar a Harfuch y con ello a su delfina Claudia Sheinbaum; otros días su corazón late por Brugada, fundadora de Morena y muy cercana a todos los “duros” de la 4t…

Más allá de que Morena —al igual que el resto de los partidos— tengan que cumplir con la paridad de género dictada por el INE, si esta finalmente se determina, la nominación del Margarita por el Frente haría que la 4t busque otra entidad para que vaya una mujer (Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Tabasco), sacrificaría a Clara y colocaría a García Harfuch a contender en la capital. Esto es, la CDMX lleva mano para ganar (sea hombre o mujer pero ganar) y en base a ello, las demás entidades federativas se acomodarían a lo que se decida en la Ciudad de los Palacios.

La oscilación presidencial mencionada antes desaparecería de entrar Zavala al escenario local. Poderosa razón para que López Obrador se incline definitivamente por Harfuch sería que la oposición opte —o muestre intenciones de optar— por Margarita Zavala como candidata por la Ciudad de México.

López Obrador hará todo lo que sea necesario y esté en sus posibilidades para que la 4t retenga la joya de la corona y también las diversas partes que sustentan el poderío de Regeneración Nacional a nivel federal.