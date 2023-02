Margarita Zavala , se dice arropada por su grupo parlamentario y le recuerdo que ese mismo grupo, es el que la dejo en su campaña en 2018, como algunas panistas que incluso declararon que Felipe Calderón tenía pactos con el crimen organizado.

Se olvida de los daños colaterales como los ataques a periodistas que salieron del país por falta de libertad de expresión como Olga Wornat, Anabel Hernández, entre muchos más, las amenazas al presidente del tribunal superior Arturo Zaldívar al no acatar las órdenes del expresidente, su esposo, cuantos policías, escritores, militares, fueron encarcelados por haber osado hablar de su ex secretario de seguridad pública Federal.

El daño a la guardería ABC como le podría llamar, acaso es valiente que aprovechando su poder presidencial protejan a su familia para dejar un caso donde hubo muertes de niños y niñas, si decide defender a su esposo debería entender que se escuda en su privilegiado puesto político.

Lo comente hace unos días, la puso en la Cámara de Diputados porque sabía que vendría desde la detención del ex colaborador de Vicente Fox y Calderón Hinojosa, ahora se defiende pidiendo en un tweet, que no crean lo que declaran en su contra, no sabía que las redes sociales suplen a las leyes, está prófugo y sucede al tiempo que comenzaría el juicio en Brooklyn contra García Luna, ¿a qué viene el miedo?, podría presentarse a declarar y enfrentar a los fiscales de Estados Unidos , para defender su gobierno y su estrategia, en lugar de hacerlo por la vía legal, deja que defienda este señalamiento su esposa y entre un centenar de políticos, les digo directamente, en caso de tener pruebas contundentes contra el expresidente Calderón, todos aquellos que salen a meter las manos al fuego por él, deberían renunciar, se brincan todo lo legal, sin esperar arropan a la Diputada federal, si este lunes presentan pruebas que involucren al exmandatario mexicano, que dirán.

Hablaron sin pruebas, y eso trae consecuencias, como diputados federales deberían callar y esperar mientras atacaban al ex policía de Calderón, que motivó decir que este gobierno está de brazos cruzados, que necesitan presidentes valientes, imagino que como primera dama rodeada de más de 80 escoltas nunca vivió la cruda realidad de la guerra que desató su esposo en este país, ahora ve los estragos, es obvio, ya no tiene cientos de escoltas para cuidar a toda su familia.

Este México es su legado.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif