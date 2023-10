Margarita Zavala se sumó a la carrera en el Frente Amplio por México para buscar a candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) durante las elecciones 2024 que se llevarán a cabo en 9 estados del país.

De acuerdo con los dirigentes del PAN, Andrés Atayde, del PRI, Israel Betanzos y del PRD, Nora Arias el Frente Amplio por México todavía no define el proceso interno para los aspirantes a la jefatura de gobierno de la CDMX.

Los representantes explicaron en un comunicado que están “construyendo el método para la selección de la candidatura” y manifestaron su “respeto irrestricto” al calendario del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Sin embargo, algunos funcionarios, como la diputada Margarita Zavala, ya se sumaron a la carrera para buscar la jefatura de gobierno de la CDMX, proceso en el que Morena ya eligió a los cuatro aspirantes que competirán.

Margarita Zavala levantó la mano como aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX dentro del Frente Amplio por México y pidió considerar un proceso distinto al que designó a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia.

“La CDMX es la ciudad en que vivo, nací, yo lo que pido es midámonos bien, no hay que descartarnos, en ese sentido he dicho no me descarten”.

Margarita Zavala