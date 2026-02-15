En general, siempre ha sido disfrutable asistir a un concierto de música clásica en las salas grandes de la Ciudad de México: Teatro del Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Sala Silvestre Revueltas (popularizada con el nombre de Ollin Yolitztli); aunque las salas medianas y pequeñas o los espacios públicos adaptados para conciertos también tienen su atractivo. En realidad, todas ellas apelan más o menos dependiendo del repertorio y los artistas presentados (y algo tiene que ver la difusión). Desafortunadamente, la inmensa mayoría de los mexicanos nunca ha asistido a un concierto de música clásica.

He consultado estadísticas diversas disponibles, que en realidad son pocas, y resultan bastante raquíticas y tristes. Establecen que los mexicanos que han asistido a un “concierto” no llegan ni al 30%. Pero ese porcentaje incluye la música comercial, es decir, rock, banda, grupos musicales diversos de cumbia, salsa y solistas asimismo del ámbito comercial. Y considerando el alto consumo de esta música comercial hoy día, lo anterior significa que la música que se realiza por medio de una orquesta grande o pequeña (sinfónica, filarmónica, de cámara, quinteto, cuarteto), o un piano; incluso cualquier otro instrumento como solista: violín, guitarra, flauta, chelo… prácticamente no tiene público. ¿Cuántos de los aproximados 135 millones de mexicanos que viven en México han ido a un concierto de música clásica en el siglo XXI: alcanzarán el 5 o el 10 %?; ¿y cuántos en la Ciudad de México, cuántos al Teatro del Palacio de Bellas Artes?

En esto pensaba después de ver el anuncio de la Primera Temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) que ha comenzado el 13 de febrero y llegará hasta el 28 de junio, cuando ya esté desarrollándose la Copa Mundial de Futbol. Siempre se abre una oportunidad cuando se anuncia la programación de una orquesta como en el caso de la OSN, cuyas autoridades, incluyendo a su director titular Ludwig Carrasco, aseguran que el público asistente creció en un 7% de 2024 a 2025 y que este año quieren incrementar la cifra.

Ojalá más gente vaya este año. La primera temporada comprende 16 programas distintos. Todos ellos en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; casi todos se presentan (hay alguna excepción) los viernes a las 20 h y los domingos a las 12:15 h. Los precios: $250, $200, $120, excepto en el programa 8, “Concierto para las infancias”: $90, $70, $40 (que también tiene cambio de horarios; ver abajo).

Yo solía disfrutar los conciertos de los viernes por la noche en Bellas Artes cuando el Centro Histórico no era una vorágine de gente en las calles. Recientemente he preferido los domingos, para salir temprano y regresar a casa o, si se quiere, para incorporarse silenciosa o ruidosamente a esa vorágine, ¿por qué no?; de vez en cuando.

He revisado la programación. No diré que me ha entusiasmado en extremo, pues a pesar de lo que han declarado los responsables de la programación, no hay ni tantas novedades ni tanta variedad, más bien veo reiteraciones así en las obras como en los elencos artísticos; pero bueno, hay programas y obras que atraen de entrada. No haré una valoración a priori ni de las obras ni de los artistas; se hará cuando se asista a algún programa. Lo que sí he hecho ahora es tratar de arreglar la programación porque la página oficial de la OSN la presenta bastante desorganizada y algo confusa. A continuación la ofrezco para el público potencial de la OSN, el de siempre y para los que se interesen, ojalá, por asistir por primera vez en sus vidas a un concierto de música clásica en el Teatro del Palacio de Bellas Artes:

Como ya ha iniciado el primer programa el viernes 13 de febrero, aquí va la obra inaugural de la temporada, de Piotr I. Tchaikovsky, Polonesa, de Eugene Onegin op. 24.; para sentir que hemos asistido

Orquesta Sinfónica Nacional / Primera temporada 2026

Programa 1

Del 13 al 15 de febrero

Viernes, 20:00 h

Domingo, 12:15 h

Palacio de Bellas Artes - Sala Principal

Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893). Polonesa, de Eugene Onegin op. 24.

Antonín Dvořák (1841-1904). Danza eslava op. 72, núm. 2.

Dumka Georges Enescu (1881-1955). Rapsodia rumana, op.11, núm. 1.

Manuel Enríquez (1926-1994) Rapsodia latinoamericana (centenario de su nacimiento).

Maurice Ravel (1875-1937). Bolero.

Ludwig Carrasco, director artístico.

Programa 2

Del 20 al 22 de febrero

Germaine Tailleferre (1892-1983). Obertura.

Eduardo Angulo (1954). Concierto para guitarra núm. 3 (estreno en México).

Sergei Rachmaninoff (1873-1943). Danzas sinfónicas, op. 45.

Roberto Beltrán Zavala, director huésped.

Pablo Garibay, guitarra.

Programa 3

Viernes 27 de febrero, 20:00 h

Lilia Vázquez Kuntze (1955). Esferas.

Francis Poulenc (1899-1963). Concierto para órgano, cuerdas y timbales en Sol menor.

Camile Saint-Saëns (1835-1921). Sinfonía núm. 3, op.78 en Do menor (Sinfonía con órgano).

Ludwig Carrasco, director artístico.

Héctor Guzmán, órgano.

Programa 4

Del 13 al 15 de marzo

Ethel Smyth (1858-1944). Obertura The Wreckers.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Arias de concierto:

Mia speranza adorata, K. 416.

Nehmt meinem Dank, K. 383.

Vorrei spiegarvi, oh Dio!, K. 418.

Marcela Rodríguez (1951). Vértigo.

Aaron Copland (1900-1990). Primavera en los Apalaches, suite.

Shira Samuels-Shragg, directora huésped.

Anabel de la Mora, soprano.

Programa 5

Del 20 al 22 de marzo

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Obertura Las criaturas de Prometeo.

Franz Joseph Haydn (1732-1809). Sinfonía núm. 60, en Do mayor, El distraído.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Sinfonía núm. 38, K.504, en Re mayor, Praga.

Iván López Reynoso, director huésped.

Programa 6

Del 27 al 29 de marzo

Agathe Backer-Grøndahl (1847-1907). Scherzo (estreno en México).

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Concierto para piano núm. 5, op. 73, en mi bemol mayor, Emperador.

Igor Stravinsky (1882-1971). La consagración de la primavera.

Ludwig Carrasco, director artístico.

Jorge Federico Osorio, piano.

Programa 7

Del 24 al 26 de abril

Claude Debussy (1862-1918). Preludio a la siesta de un fauno.

Maurice Ravel (1875-1937). Concierto para piano en Sol mayor.

Serguei Prokofiev (1891-1953). Romeo y Julieta, 2ª Suite, op. 64.

Alondra de la Parra, directora huésped.

Thomas Enhco, piano.

Y ya que la Sinfónica celebra el aniversario cien del nacimiento de Manuel Enríquez en el primer programa, aquí va su Rapsodia latinoamericana

Programa 8

Concierto para las infancias

Domingo 03 de mayo, 12:15 h | 13:45 h

Antonín Dvořák (1841-1904). Danza eslava, op. 46, núm. 1 en Do mayor.

Sergei Prokofiev (1891-1953). Pedro y el lobo, op. 67.

Johann Strauss II (1825-1899). Polka del trueno y el relámpago.

Precios: $90, $70, $40 (precios de excepción).

Rodrigo Sámano, director huésped.

Compañía Nacional de Teatro.

Programa 9

Del 08 al 10 de mayo

Benjamin Britten (1913-1976; 50 aniversario luctuoso). Sinfonía da requiem, op.20.

Maurice Ravel (1875-1937). Mi madre, la oca.

Felix Mendelssohn (1809-1847). Sinfonía núm. 3, op. 56, en La menor, Escocesa.

Jorge Mester, director huésped.

Programa 10

Del 15 al 17 de mayo

Roxana Panufnik (1968) /Andrzej Panufnik (1914-1991). Modlitwa (Plegaria; estreno en México).

Jean Françaix (1912-1997). Concierto para clarinete.

Jacobo Kostakowsky (1893‐1953). Sinfonietta tropical (reestreno en tiempos modernos).

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Sinfonía núm. 35, K. 385, en Re mayor, Haffner.

Ludwig Carrasco, director artístico.

Manuel Hernández, clarinete (Concertista de Bellas Artes).

Programa 11

Del 22 al 24 de mayo

Andrés Posada-Saldarriaga (1954). Obertura para un concierto.

Manuel de Falla (1876-1946; 150 aniversario de natalicio). El sombrero de tres picos, Suite núm. 2.

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Sinfonía núm. 5, op.67, en Do menor.

Alejandro Posada, director huésped.

Programa 12

Del 29 al 31 de mayo

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Obertura Fidelio, op. 72c.

Hector Berlioz (1803-1869). Cléopâtre.

Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893). Sinfonía núm. 6, op. 74, Patética.

Robert Trevino, director huésped.

Justina Gringytė, mezzosoprano.

Programa 13

Del 05 al 07 de junio

Peter Sculthorpe (1929-2014). Earth Cry.

Deborah Cheetham Fraillon (1964). Earth (estreno en México).

Gabriela Ortiz (1964). Kauyumari.

Gustav Holst (1874-1934). Los planetas, op. 32. Concierto en conmemoración por el sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas México-Australia.

Jessica Cottis, directora huésped.

Coro de Madrigalistas de Bellas Artes.

Programa 14

Del 12 al 14 de junio

Héctor Quintanar (1936-2013; 90 aniversario de natalicio). Fiestas.

Salvador Contreras (1910-1982). Danza negra.

Arturo Márquez (1950). Danzón núm. 2, en colaboración con CEPRODANZA.

Silvestre Revueltas (1899-1940). La noche de los mayas [suite de Limantour].

Ludwig Carrasco, director artístico.

Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODANZA).

Programa 15

Del 19 al 21 de junio

Gala italiana Selecciones de óperas de Rossini, Mozart, Donizetti y Verdi.

Ludwig Carrasco, director artístico.

Ramón Vargas, tenor.

Cantantes seleccionados del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA).

Programa 16

Del 26 al 28 de junio

Gustav Mahler (1860-1911). Sinfonía núm. 2, Resurrección.

Ludwig Carrasco, director artístico.

Coro del Teatro de Bellas Artes.

Solistas por definir.

Y ya que se ha abierto la temporada con Ravel, aquí va su Bolero coreografiado por Maurice Béjart, que ya había compartido en otra ocasión, mas vale la pena verlo de nuevo

